F1 | Red Bull, Horner: “Max non pensava di poter prendere la pole”

Bahrain – Le voci in casa Red Bull sono state incessanti nel paddock, in questi giorni, che si trattasse di questioni sportive o meno. La pole position di Max Verstappen non sembrava così scontata durante le prove libere, fino al Q2, quando il toro olandese si è finalmente svegliato per mettersi a dettare il passo. Un dominio, però, non così eclatante, così come eravamo abituati a vedere: Verstappen è davanti, mentre Sergio Perez scatterà dalla quinta casella. Un sospiro di sollievo per Christian Horner, almeno per ciò che riguarda la pista.

Horner: “Max non pensava di poter prendere la pole”

“Quello di Max è stato un gran giro, la pista si stava raffreddando, è stato complicato. Lui non credeva che fosse un giro da pole, ma fortunatamente ce l’ha fatta. Alle sue spalle, sono tutti molto vicini, avevo detto che i nuovi regolamenti avrebbero riunito la griglia e l’inizio della stagione ce lo sta già confermando, sarà un campionato eccitante – ha dichiarato il team principal – anche la gara di domani si prospetta interessante, ci sono poco meno di due decimi tra il terzo e il settimo e non mi preoccupo per Checo, che scatterà quinto. Sarà una lunga gara e sono fiducioso: anche lui potrà lottare per il podio”.