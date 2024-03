Formula 1 | Ferrari, qualifica dal sapore amaro in Bahrain

F1 GP Bahrain Ferrari – La Scuderia Ferrari si era data l’obiettivo di ripartire in Bahrain da dove aveva lasciato ad Abu Dhabi 2023, poco meno di cento giorni fa. Charles Leclerc vi è riuscito in pieno visto che, come a Yas Marina, anche domani nella prima gara della stagione prenderà il via dalla seconda posizione sulla griglia, al fianco di Max Verstappen. Si tratta della sesta prima fila consecutiva, iniziando dalla gara di Austin lo scorso ottobre. Carlos Sainz scatterà invece dalla seconda fila in quarta piazza, a soli 22 millesimi da George Russell.

Ferrari, il racconto delle prime fasi della qualifica

Sainz ha passato il turno in Q1 centrando un ottimo 1’29”909 al primo tentativo, mentre Charles ha stabilito un 1’30”243 che ha suggerito alla squadra di mandarlo in pista con un nuovo treno di gomme Soft che però è stato usato per un solo giro, quando si è capito che il crono del monegasco era sufficiente per accedere al Q2. Nella seconda fase entrambi i piloti hanno impiegato delle Soft usate per poi passare a un set nuovo con il quale hanno agevolmente passato il turno, al punto che Charles ha stabilito il tempo destinato a rimanere il migliore in assoluto di giornata: 1’29”165.

L’attacco alla pole nella Q3 del GP Bahrain

Q3. Nell’ultimo attacco alla pole Carlos è andato in pista con gomme Soft nuove, mentre Charles ha impiegato il treno parzialmente usato in Q1. Leclerc ha stabilito 1’29”480, a 59 millesimi dal miglior tempo di Max Verstappen, mentre Sainz ha ottenuto 1’29”608, quinto a soli cinque millesimi da Russell. Dopo aver montato l’ultimo treno di Soft nuove Charles e Carlos sono tornati in pista migliorandosi entrambi: il monegasco con 1’29”407 non ha ripetuto il tempo del Q2 e si è così dovuto accontentare della seconda posizione, mentre Carlos è sceso a 1’29”507, a un decimo dal compagno e a un soffio da Russell.