F1 | Red Bull, Horner: “Ci sono tante cose da capire”

Melbourne – Nella terra down under tutto sembra andare per il verso sbagliato per la Red Bull. Max Verstappen è stato costretto al ritiro poco dopo la partenza, mentre Sergio Perez è riuscito solo a conquistare il quinto posto. Il campione del mondo, partito dalla pole position, ha perso la leadership dopo un solo giro: supremazia Ferrari o problemi? A quanto pare, la sua RB20 era in pista con un problema ai freni, in particolare alla posteriore destra il freno è rimasto bloccato e costantemente tirato. Dopo poche tornate, il fuoco: Verstappen è stato costretto al ritiro, il primo dal 2022, anche allora il palco era quello di Melbourne. Gara diversa per Sergio Perez: penalizzato in griglia, il messicano fatica per tutta la gara riportando anche dei danni al fondo. Il podio è lontano, e la Red Bull di Christian Horner lascia la terra dei canguri con un misero bottino.

Horner: “Ci sono tante cose da capire”

“E’ il nostro primo ritiro dal 2022, per coincidenza l’ultima volta è accaduto proprio qui a Melbourne. Non è la gara che ci aspettavamo. Il problema ai freni sulla vettura di Max è stato davvero duro da mandar già. Credo che i freni fossero bloccati sin dall’inizio della gara, e quindi sembrava che guidasse col freno sempre tirato. E poi Checo, ha riportati dei danni al fondo, ha perso un po’ di aderenza andando a rovinare molto le gomme, cosa che di solito non succede – ha spiegato il team principal – una gara davvero frustrante, ci sono tante cosa da capire di questa gara, è deludente andar via con così poco. Ho tanto rispetto per Carlos: ha appena subito una operazione e ha guidato in questo modo, è incredibile. Grande performance sua e della Ferrari, hanno colto l’opportunità, si meritano questo risultato”.