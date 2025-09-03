F1 | Ralf Schumacher sull’incidente di Hamilton a Zandvoort: “Da prima elementare, tragico vederlo così”

Quello vissuto a Zandvoort, dove la Formula 1 è rientrata in pista per l’inizio della seconda metà di stagione dopo la pausa estiva, è stato un weekend sportivamente drammatico per Lewis Hamilton.

L’inglese infatti è stato costretto al ritiro per un incidente causato da un proprio errore, uno zero pesante al quale si aggiunge la penalità (5 posizioni) da scontare a Monza per aver infranto il regime di bandiera gialla nel giro di ricognizione prima dello schieramento in griglia.

Ralf Schumacher ha analizzato l’errore di Hamilton, sottolineandone la gravità: “Nel gergo dei piloti austriaci si direbbe: da prima elementare dove si impara a non farlo – ha dichiarato il tedesco ai microfoni di Sky Sport Deutschland – A questo punto sono un po’ perplesso, perché da un lato lui ne è capace, ma dall’altro sembra essere sotto pressione, si mette sotto pressione da solo”.

Schumacher, proseguendo nel proprio intervento, ha aggiunto: “Se non succede qualcosa al più presto, non saprei proprio cosa gli convenga fare, continuare o altro. Al momento è tragico vederlo così. Anche se la velocità c’è ancora, succedono semplicemente troppe cose intorno a lui”.