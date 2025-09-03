Formula 1News F1

F1 | Ralf Schumacher sull’incidente di Hamilton a Zandvoort: “Da prima elementare, tragico vederlo così”

L'ex driver tedesco ha discusso dell'incidente costato il ritiro al sette volte campione del mondo

di Piero Ladisa3 Settembre, 2025
F1 | Ralf Schumacher sull’incidente di Hamilton a Zandvoort: “Da prima elementare, tragico vederlo così”

Quello vissuto a Zandvoort, dove la Formula 1 è rientrata in pista per l’inizio della seconda metà di stagione dopo la pausa estiva, è stato un weekend sportivamente drammatico per Lewis Hamilton.

L’inglese infatti è stato costretto al ritiro per un incidente causato da un proprio errore, uno zero pesante al quale si aggiunge la penalità (5 posizioni) da scontare a Monza per aver infranto il regime di bandiera gialla nel giro di ricognizione prima dello schieramento in griglia.

Ralf Schumacher ha analizzato l’errore di Hamilton, sottolineandone la gravità: “Nel gergo dei piloti austriaci si direbbe: da prima elementare dove si impara a non farlo – ha dichiarato il tedesco ai microfoni di Sky Sport Deutschland – A questo punto sono un po’ perplesso, perché da un lato lui ne è capace, ma dall’altro sembra essere sotto pressione, si mette sotto pressione da solo”.

Schumacher, proseguendo nel proprio intervento, ha aggiunto: “Se non succede qualcosa al più presto, non saprei proprio cosa gli convenga fare, continuare o altro. Al momento è tragico vederlo così. Anche se la velocità c’è ancora, succedono semplicemente troppe cose intorno a lui”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica180https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica562https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica233https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica57https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica361https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica312https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica188https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica2https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica223