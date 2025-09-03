Formula 1News F1

F1 | McLaren, Stella: “Potremmo assistere a una versione migliore di Norris”

"Ora deve sfruttare al massimo il suo potenziale", ha affermato il TP di Woking discutendo del ritiro dell'inglese nel GP d'Olanda

di Piero Ladisa3 Settembre, 2025
F1 | McLaren, Stella: “Potremmo assistere a una versione migliore di Norris”

Quello di Zandvoort, dove la Formula 1 è rientrata in pista dopo le settimane di pausa estiva, è stato un weekend amarissimo per Lando Norris.

L’inglese è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema tecnico sulla sua McLaren che lo ha portato a marcare un pesantissimo zero. Norris, complice la vittoria della papaya gemella, è sprofondato a 34 punti dall’attuale leader della classifica iridata nonché compagno di squadra Oscar Piastri.

Andrea Stella, discutendo del ritiro di Norris, ha sottolineato come questa situazione negativa possa permette all’inglese di far uscire il meglio di sé da mostrare in pista dove è chiamato a ricucire il gap nel Mondiale piloti da Piastri.

“Potremmo assistere una versione migliore di Lando perché ora è il momento di sfruttare al massimo il suo potenziale, se ce n’è ancora”, ha dichiarato Stella, citato da skysports.com.

Il team principal della McLaren, proseguendo la propria analisi, ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di vedere Lando nelle prossime gare. Sono sicuro che sarà un grande spettacolo per la Formula 1 e, semmai, renderà la competizione con Oscar ancora più interessante”.

Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in News F1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Ultime news F1

Altre notizie in primo piano

GP Italia

Venerdi 5 settembre

Libere 1 (Sky Sport F1 HD)13:30 - 14:30
Libere 2 (Sky Sport F1 HD)17:00 -18:00

Sabato 6 settembre

Libere 3 (Sky Sport F1 HD)12:30 - 13:30
Qualifiche (Sky Sport F1 HD)16:00 -17:00

Domenica 7 settembre

Gara (Sky Sport F1 HD)15:00
5.793 Km | 53 giri

Foto F1

https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica180https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica562https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica233https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica57https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica361https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica312https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica188https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica2https://f1grandprix.motorionline.com/download/foto2025/GP UNGHERIA/DOMENICA/mini/f1 gp ungheria domenica223