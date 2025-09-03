F1 | McLaren, Stella: “Potremmo assistere a una versione migliore di Norris”

Quello di Zandvoort, dove la Formula 1 è rientrata in pista dopo le settimane di pausa estiva, è stato un weekend amarissimo per Lando Norris.

L’inglese è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema tecnico sulla sua McLaren che lo ha portato a marcare un pesantissimo zero. Norris, complice la vittoria della papaya gemella, è sprofondato a 34 punti dall’attuale leader della classifica iridata nonché compagno di squadra Oscar Piastri.

Andrea Stella, discutendo del ritiro di Norris, ha sottolineato come questa situazione negativa possa permette all’inglese di far uscire il meglio di sé da mostrare in pista dove è chiamato a ricucire il gap nel Mondiale piloti da Piastri.

“Potremmo assistere una versione migliore di Lando perché ora è il momento di sfruttare al massimo il suo potenziale, se ce n’è ancora”, ha dichiarato Stella, citato da skysports.com.

Il team principal della McLaren, proseguendo la propria analisi, ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di vedere Lando nelle prossime gare. Sono sicuro che sarà un grande spettacolo per la Formula 1 e, semmai, renderà la competizione con Oscar ancora più interessante”.