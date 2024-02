F1 | Hamilton-Ferrari, Hill sposa la scelta del sette volte campione del mondo

Negli ultimi giorni la notizia del futuro passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari ha catalizzato giustamente l’attenzione mondiale. Non si fa altro che parlare dell’approdo dell’inglese a Maranello che avverrà però non prima del 2025, dove farà coppia con Charles Leclerc prendendo il posto di Carlos Sainz.

Discutendo della scelta del connazionale, di sposare la causa del Cavallino, Damon Hill ha ammesso come Sir Lewis abbia fatto bene a cambiare casacca per mettersi in gioco con una nuova sfida. Nel 2023 Hamilton ha concluso al terzo posto il Mondiale piloti, preceduto solamente dal duo Red Bull Verstappen-Perez.

“Lewis ha preso il comando della sua carriera e della direzione intrapresa – ha dichiarato Hill a Sky Sports – Non è che la Mercedes gli abbia detto: ‘Oh, abbiamo firmato con qualcun altro’, che è quello accaduto al sottoscritto. Con questa decisione sappiamo che è un dato di fatto i vantaggi Ferrari come marchio e le altre cosa che ne derivano: il romanticismo, la storia e tutto il resto. Ma penso che ci sia di più in questo, ovvero le prove recenti che la Ferrari stesse iniziando a consolidarsi come pacchetto competitivo”.

Il campione del mondo 1996 continuando con il proprio discorso ha aggiunto: “Hanno iniziato a mettere insieme tutti gli elementi e hanno iniziato a mettere insieme risultati. E penso che se potessi scegliere tra la Mercedes che ti dà lo stesso materiale e la Ferrari, preferirei andare alla Ferrari e provare qualcosa di diverso”.