Ferrari | Leclerc, Sainz e un pomeriggio dal finale amaro a Baku

Ferrari F1 GP Azerbaijan – La Scuderia Ferrari HP lascia l’Azerbaigian con un senso di delusione. Il Gran Premio al Baku City Circuit non ha avuto l’esito sperato: un doppio podio sfumato a causa del contatto, avvenuto al penultimo giro, tra Carlos Sainz, appena salito in terza posizione, e Sergio Perez.

Alla fine, la squadra ha raccolto solo 18 punti grazie al secondo posto di Charles Leclerc, che ha tagliato il traguardo dietro a Oscar Piastri. Anche Leclerc, però, è rimasto amareggiato per aver perso una vittoria che sembrava alla sua portata dopo la pole position di ieri, soprattutto a causa di un pit stop poco fortunato. Nonostante tutto, la squadra può consolarsi con una prestazione solida che evidenzia i progressi fatti sul piano della competitività. Ora l’obiettivo sarà mantenere questo slancio anche a Singapore, la prossima settimana.

La gara della Ferrari a Baku

Al via, Leclerc è riuscito a mantenere la prima posizione, tenendosi dietro Piastri e Perez, che allo start aveva superato Carlos Sainz per la terza piazza. Con gomme Medium e pista libera, Charles ha imposto il suo ritmo, guadagnando terreno sugli avversari fino al pit stop al giro 16, dove è passato alla mescola Hard. Al rientro in pista, davanti a Piastri, Leclerc è stato sorpassato tre giri dopo in curva 1 dall’australiano, che aveva già le gomme Hard in temperatura, essendosi fermato un giro prima.

Dopo aver perso la posizione, Leclerc si è agganciato alla McLaren di Piastri, mantenendo allo stesso tempo Perez sotto controllo alle sue spalle. È iniziato così un duello che è durato fino a cinque giri dalla fine, quando le gomme di Charles hanno iniziato a cedere, dopo aver lottato in scia alla vettura rivale per quasi trenta giri.

Nel finale, Leclerc ha dovuto difendersi da Perez, con Carlos Sainz alle spalle del messicano. Sainz, che era passato alle gomme Hard al giro 17, aveva potuto sfruttare la pista libera e recuperare un distacco di oltre dieci secondi rispetto ai primi. All’inizio del penultimo giro, Perez ha attaccato Leclerc in curva 1, ma il monegasco si è difeso all’interno, costringendo il messicano a ritardare l’accelerazione. Sainz ha approfittato di questa esitazione, superando la Red Bull e salendo in terza posizione, mettendosi in scia al compagno di squadra.

Tuttavia, Perez ha tentato il controsorpasso sul rettilineo verso curva 3, ed è lì che le due vetture si sono toccate, finendo contro le barriere. Questo incidente ha posto fine alla gara, che è stata neutralizzata con la Virtual Safety Car fino alla bandiera a scacchi.

Subito di nuovo in pista

Il secondo posto ottenuto oggi da Charles rappresenta il quattordicesimo podio stagionale per la Scuderia Ferrari HP e il nono per il pilota monegasco, che consolida così il suo terzo posto nella classifica piloti, recuperando otto punti su Max Verstappen. Nella classifica costruttori, la Ferrari recupera lo stesso margine sulla Red Bull, che però ha ceduto il primato alla McLaren, ora in testa con un vantaggio di 51 punti. Il prossimo appuntamento sarà tra una settimana a Singapore, per il 18° Gran Premio della stagione, su un altro circuito cittadino: quello di Marina Bay