Formula 1 | Tsunoda a caccia di una grande performance in Bahrain

Formula 1 GP Bahrain Tsunoda – Stagione della consacrazione per Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. Dopo il lavoro di preparazione invernale e i buoni riscontri raccolti nei test pre-season della settimana scorsa, il pilota giapponese vuole guadagnarsi i gradi di caposquadra all’interno della compagine faentina, aspetto che lo spingerà a dare il massimo fin dal primo appuntamento del campionato in programma questo week-end in Bahrain.

Prima inserita per il round del Bahrain

“Dopo tre giorni di test molto intensi, siamo pronti per correre. Tutti i team hanno portato avanti programmi diversi e quindi è difficile quanto siamo competitivi. Abbiamo lavorato concentrandoci su noi stessi, per comprendere al meglio la vettura. È stato un lavoro che ci ha portato a completare tanti giri in maniera affidabile, raggiungendo gli obiettivi prefissati senza grossi problemi. È stato un test positivo e produttivo, abbiamo ottenuto delle risposte a diversi punti interrogativi che avevamo in diverse aree. Credo sia molto importante passare un po’ di tempo con tutti i ragazzi prima dell’inizio della stagione e, dato che sono rimasto in Bahrain dopo i test, ho organizzato una partita di calcio con il team, è stato davvero divertente”.

Tsunoda e il punto sulla situazione in casa Racing Bulls

Successivamente, Tsunoda si è focalizzato sulla situazione tecnica della squadra, precisando come il lavoro invernale abbia garantito alla squadra una buona base di partenza per la prima parte di stagione: “Non direi che abbiamo fatto un enorme step in avanti rispetto all’ultima gara o all’ultimo test del 2023 ad Abu Dhabi, ma questo è in parte dovuto al fatto che in quella occasione abbiamo portato degli aggiornamenti che erano già finalizzati al 2024. La scorsa settimana abbiamo avuto la conferma che stanno funzionando bene e che il team ha adottato la giusta filosofia con la vettura, che sembra andare bene senza casi estremi di sovrasterzo o sottosterzo. La macchina ha fatto un passo avanti dal punto di vista aerodinamico, direi quindi che abbiamo un’ottima base di partenza per questa stagione, con ulteriori sviluppi futuri. Durante l’inverno sono arrivate molte nuove persone in squadra e lo si è percepito durante i test. C’è una netta sensazione di cambiamento. Laurent è simile a Franz, in quanto si interessa a tutti i membri del team. La sensazione è diversa, ma in senso positivo. Siamo sempre stati motivati, ma questa volta sembra che lo siamo in modo differente”.

Racing Bulls, grande lavoro di sviluppo durante i test

Soddisfazione anche per i test, i quali si sono rivelati concreti e privi di sbavature. Una condizione importante che il team cercherà di confermare a partire già da giovedì: “Dopo tre giorni di test qui, abbiamo una buona base per l’inizio delle prove libere e sono soddisfatto dei miei tempi sul giro. Ci siamo concentrati molto sull’aspetto ingegneristico per capire come reagisce la vettura e abbiamo iniziato a restringere il campo degli elementi da esaminare e delle aree su cui concentrarci per la gara vera e propria. Abbiamo completato diversi test e questa settimana è arrivato il momento di mettere tutto insieme e concentrarci maggiormente sulle qualifiche. Con questa vettura ci sono molte aree in cui possiamo esplorare e il nostro obiettivo principale, da giovedì, sarà quello di performare nel miglior modo possibile. La prima gara della stagione è sempre un po’ diversa dalle altre, perché non sai mai cosa aspettarci e chi sarà davvero veloce ed è davvero elettrizzante!”.