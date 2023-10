F1 | Perez: molti piloti ambiscono al mio sedile Red Bull

L’appuntamento casalingo di Città del Messico avrebbe dovuto rappresentare una specie di svolta per Sergio Perez che, spinto dal pubblico amico, poteva ritornare a lottare per obiettivi importanti. Invece la corsa disputata all’Hermanos Rodriguez si è rivelata un autentico incubo per l’alfiere della Red Bull. Checo infatti è stato costretto al ritiro al termine del primo giro, condizionato dall’incidente che lo ha visto protagonista dopo pochi metri dalla partenza con la Ferrari di Charles Leclerc.

Uno zero pesantissimo per Perez che ha visto dimezzare il vantaggio da Lewis Hamilton nel Mondiale piloti. Il messicano, che attualmente occupa il secondo posto nel Mondiale piloti, è avanti di 20 punti sull’alfiere della Mercedes a tre gare dalla conclusione della stagione. Alle difficoltà riscontrate da Perez in questo campionato, che non vince una gara dallo scorso maggio (GP Miami), si susseguono i rumors che lo vorrebbero lontano dalla Red Bull alla fine di quest’anno.

Una situazione non certo facile per Perez che lo ha portato a dichiarare, con una certa ovvietà, come molti piloti ambiscano a prendere il suo posto per guidare la migliore monoposto attualmente in circolazione in Formula 1.

“Non penso che sia Ricciardo il solo a volere il mio posto. E se è quello che meritano, allora sono felice per loro”, ha dichiarato Perez discutendo con i media presenti nel weekend a Città del Messico.