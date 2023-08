F1 | Alfa Romeo, livrea speciale a Monza dedicata alla 33 Stradale [FOTO]

F1 Alfa Romeo Monza livrea 33 Stradale – Come da tradizione, Alfa Romeo affronterà il prossimo Gran Premio d’Italia – 15° prova del mondiale 2023 di Formula 1 – con una livrea one-off dedicata al nostro paese e ai tanti appassionati italiani che presenzieranno sulle tribune dell’appuntamento brianzolo.

La C34 di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, fin dalle prime libere di venerdì mattina, scenderà in pista con una grafica inedita, la quale presenterà non solo il tricolore, ben presente soprattutto nel cofano motore e lungo i bordi del cockpit fino al muso e all’ala anteriore, ma anche un riferimento alla sportiva 33 Stradale presentata poche ore fa. Una celebrazione dell’italianità che mira a rafforzare il legame tra la squadra e i tifosi del Biscione.

“Con la nuova 33 Stradale volevamo creare qualcosa che fosse all’altezza del nostro passato, che fosse al servizio del marchio Alfa Romeo e che rendesse orgoglioso il fandom degli Alfisti”, ha dichiarato Jean Philippe Imparato, Amministratore Delegato del marchio italiano. “Un risultato del genere poteva essere raggiunto solo grazie alla competenza, al duro lavoro e alla passione del nostro team, con il supporto di un management che ha la chiara ambizione di contribuire a scrivere i capitoli del futuro del marchio, nel pieno rispetto della sua storia unica. Questa è la prima fuoriserie del marchio dal 1969 e prometto che non sarà l’ultima. La livrea tributo team di F1 incarna lo spirito, la passione e la visione che abbiamo messo nella 33 Stradale: è pura sportività classica, e combina estetica e prestazioni. Non vedo l’ora di vederla in pista questo fine settimana”.