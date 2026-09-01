Formula 1 | A Monza attesi 400.000 spettatori per il Gran Premio d’Italia 2026

La sede dell’Automobile Club di Milano situata in corso Venezia ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del Pirelli Gran Premio d’Italia di Formula 1 2026. L’evento apre formalmente la settimana che condurrà alle sessioni di gara sul tracciato dell’Autodromo Nazionale di Monza, in un contesto segnato dal primo posto nella classifica generale del campionato da parte di Kimi Antonelli e dalla fase di competitività espressa dalla Ferrari.

La conferenza stampa ha visto la partecipazione del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente dell’Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa, del presidente dell’Automobile Club Milano Pietro Meda, del sindaco di Monza Paolo Pilotto e dell’assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva. In collegamento video sono intervenuti il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e l’amministratore delegato di Formula 1 Stefano Domenicali.

All’appuntamento hanno preso parte anche gli assessori della Regione Lombardia Alessandro Beduschi, titolare della delega all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Debora Massari, responsabile di Turismo, Moda e Marketing territoriale, Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, e il sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega a Sport e Giovani Federica Picchi. Nel corso della giornata è stata inoltre esposta nella sede di ACI Milano la monoposto Ferrari F399, vettura con la quale la scuderia di Maranello ha disputato il Campionato Mondiale di Formula 1 del 1999 conquistando il titolo iridato costruttori.

Le stime di affluenza e gli accordi gestionali per l’Autodromo

Le proiezioni formulate dall’organizzazione indicano una presenza complessiva di 400.000 spettatori nell’arco del triplo giorno di attività in pista, cifra che supera il precedente primato stabilito nel 2025. Nel corso dell’incontro istituzionale sono stati richiamati gli accordi concessori relativi all’impianto monzese e gli interventi programmati per il riassetto delle infrastrutture sportive.

Il presidente dell’Automobile Club d’Italia, Geronimo La Russa, ha illustrato i dati storici e le linee guida per la gestione futura del complesso motoristico: “Arriviamo a questo appuntamento dopo i record del 2025 con 369.041 presenze. In questa edizione puntiamo a fare di più. Lavorando sempre di più per il futuro: per il 2027 sono stati approvati interventi importanti e firmato la concessione dell’autodromo ad Aci fino al 2044, a garanzia della sua continuità e del suo ruolo internazionale”.

Il piano dei trasporti ferroviari e della mobilità straordinaria

Per consentire lo spostamento del pubblico verso l’Autodromo Nazionale di Monza e limitare l’impatto del traffico veicolare privato, la Regione Lombardia ha concordato con l’azienda ferroviaria Trenord un programma straordinario di collegamenti su rotaia. Il piano dei trasporti prevede la pianificazione di corse aggiuntive per la tratta tra la stazione di Milano Centrale e lo scalo di Monza, oltre a un’estensione degli orari di servizio sulle direttrici suburbane e al rafforzamento dei treni diretti nel giorno della gara.

L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha precisato i dettagli tecnici delle corse programmate per il fine settimana del Gran Premio: “Siamo pronti a ospitare uno degli eventi lombardi più importanti a livello internazionale. Come sempre, d’intesa con Trenord, Regione Lombardia ha compiuto uno sforzo notevole in termini di mobilità, potenziando il servizio ferroviario. Nel weekend saranno effettuate 8 corse straordinarie tra Milano Centrale e Monza”.

“In più, il servizio della linea S7 che collega Milano a Biassono Lesmo Parco sarà prolungato sino alle 22.30. Inoltre, il giorno della gara, domenica 6 settembre, saranno effettuate 21 corse dirette tra Milano Porta Garibaldi e Biassono. Un impegno notevole per una modalità di viaggio particolarmente gradita dagli appassionati, visto che l’anno scorso sono stati venduti oltre 36.000 biglietti speciali di Trenord dedicati al Gran Premio”.

L’impatto promozionale e le valutazioni istituzionali

Le valutazioni espresse dai rappresentanti delle istituzioni regionali hanno evidenziato la rilevanza dell’evento motoristico come strumento di valorizzazione economica e reputazionale per la Lombardia e per l’intero territorio nazionale. La cooperazione tra enti locali e strutture amministrative si sviluppa lungo l’intero arco dell’anno per garantire il coordinamento delle attività di sicurezza, ricettività e gestione dei flussi turistico-sportivi.

L’assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, si è espresso sull’organizzazione dell’evento e sulle sue ricadute su scala globale: “Un successo annunciato, che ogni anno si conferma e grande organizzazione, grazie a Regione Lombardia, a tutto il paese Italia, agli enti locali, e a tutte istituzioni coinvolte. Un lavoro di squadra che dura un anno e coinvolge tantissime persone e che si riverbera in un evento che pone di fatto Monza e la Lombardia su un palcoscenico di pubblico globale. L’automobilismo a Monza rappresenta con grande onore e reputazione che porta in alto il nome del nostro paese a livello globale”.

Le iniziative d’inclusione sociale e l’esposizione della Ferrari F399

Il palinsesto culturale e sociale collegato al Pirelli Gran Premio d’Italia 2026 comprende la presentazione del progetto denominato Formula 1 Aut. L’iniziativa riguarda la realizzazione di una replica a grandezza naturale in scala 1:1 di una monoposto di Formula 1, costruita dai giovani affetti da disturbi dello spettro autistico appartenenti all’Associazione Facciavista di Seregno in collaborazione con la Fondazione Bluemers. L’opera d’arte verrà presentata ufficialmente nella giornata di giovedì 3 settembre ed è destinata a sfilare all’interno del circuito di Monza durante i giorni della manifestazione.

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, ha commentato l’avvio della sperimentazione sociale e i programmi di sostegno economico attuati dall’ente: “Siamo orgogliosi che la nuova iniziativa Formula 1 Aut approdi al Gran Premio 2026 all’Autodromo di Monza, eccellenza lombarda e italiana. L’opera valorizza i diversi talenti dei giovani, anche quelli più fragili, toccati da disabilità intellettiva, grazie al lavoro di associazioni come Facciavista”.

“Nel 2025 abbiamo sostenuto 109 progetti di avviamento allo sport per persone con disabilità e recentemente rinnovato l’accordo con il Comitato Italiano Paralimpico, aumentandone lo stanziamento. Tra le misure regionali anche “La Lombardia è dei Giovani 2026”, finanziata con più di 2 milioni di euro, grazie ai quali abbiamo potenziato le misure dedicate al benessere psicologico giovanile”.

La presenza della Ferrari F399 nella sede di corso Venezia a Milano completa la cornice espositiva dell’inaugurazione. La vettura del 1999, progettata dall’ingegnere Ross Brawn e guidata in quella stagione da Michael Schumacher, Eddie Irvine e Mika Salo, ha segnato il ritorno del titolo mondiale costruttori a Maranello a distanza di sedici anni dall’ultimo successo, costituendo l’elemento di raccordo storico scelto da ACI Milano per accogliere i delegati e il pubblico nel corso delle attività della conferenza stampa.