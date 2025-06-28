F1 | Montezemolo nel consiglio di McLaren Automotive: “Il mio cuore resta rosso”

Formula 1News F1

L'ex presidente della Ferrari precisa: "Sono nel CdA Automotive, non mi occuperò di Formula 1"

di Peppe Marino28 Giugno, 2025
Un nome simbolo della Ferrari entra ufficialmente nel consiglio di amministrazione della McLaren Automotive. Parliamo di Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente del Cavallino Rampante durante alcuni dei suoi periodi più significativi, dagli anni di Niki Lauda fino all’epoca di Michael Schumacher. La notizia, confermata ieri da documenti ufficiali depositati nella Companies House del Regno Unito, ha destato una certa sorpresa, considerata la lunga e profonda connessione di Montezemolo con il marchio di Maranello, pur non essendone più presidente da più di un decennio.

Interpellato dall’ANSA, Montezemolo ha voluto chiarire il senso del suo nuovo incarico: “Il mio cuore è e resterà sempre rosso. Sono diventato membro del consiglio di amministrazione di McLaren Automotive, che produce auto stradali e non si occupa di Formula 1”.

L’ingresso nel gruppo britannico riguarda infatti esclusivamente l’ambito industriale legato alla produzione di vetture stradali. Montezemolo non avrà alcun ruolo operativo in ambito sportivo o nel team di Formula 1. McLaren Automotive è una delle entità controllate da McLaren Group Holdings, struttura che include anche McLaren Racing Ltd, la società attiva nelle competizioni motoristiche, dalla Formula 1 all’IndyCar, passando per la Formula E. Sebbene dunque il nome McLaren sia legato al mondo delle corse, il nuovo ruolo di Montezemolo si concentra su una sfera distinta da quella sportiva.

La nomina arriva in un momento di rinnovamento per il gruppo britannico: lo scorso aprile, il fondo sovrano CYVN Holdings di Abu Dhabi ha finalizzato l’acquisizione di McLaren Automotive, assumendo inoltre una partecipazione di minoranza nel comparto Racing.

