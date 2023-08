F1 | Mondiale 2008, Massa ha inviato una lettera di reclamo a FIA e FOM

Nei mesi scorsi Felipe Massa aveva annunciato delle azioni legali in seguito alle dichiarazioni rilasciate qualche tempo prima da Bernie Ecclestone a F1-insider, dove l’ex patron della Formula 1 aveva ammesso che era a conosceva di quanto accadde nel GP di Singapore nel 2008. Una gara , quella di Marina Bay, passata alla storia per il Crashgate che vide protagonista la Renault e Nelsinho Piquet.

Il brasiliano, all’epoca in Ferrari, che perse quel titolo di un solo punto contro Lewis Hamilton nel finale al cardiopalma di Interlagos, insieme ai suoi legali ha inviato una prima lettera di reclamo alla FIA e alla FOM. Gli avvocati che difendono Massa ritengono che sia stato vittima di un complotto, dove gli organi competenti non hanno preso le misure opportune nonostante fossero a conoscenza del caso. Una situazione che, oltre alla perdita del titolo, ha portato Massa a numerose perdite a livello economico.

“In poche parole Massa è il legittimo Campione Piloti 2008, e la F1 e la FIA hanno deliberatamente ignorato la cattiva condotta che lo ha privato di quel titolo – si legge nella lettera – Il signor Massa non è in grado di quantificare completamente le sue perdite in questa fase, ma stima che probabilmente supereranno le decine di milioni di euro. Questo importo non copre le gravi perdite morali e reputazionali subite dal signor Massa”.

Nelle scorse ore Bernie Ecclestone, contattato dalla Reuters, a proposito dell’intervento rilasciato a F1-insider, ha dichiarato: “Non ricordo nulla di tutto questo, ad essere onesti. Non ricordo di aver rilasciato con certezza l’intervista”.