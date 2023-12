F1 | Mercedes, Wolff annuncia una rivoluzione totale per il progetto W15

F1 Mercedes W15 – Tutto o niente per la Mercedes in vista del prossimo mondiale 2024 di Formula 1. In un’intervista concessa ai media britannici, Toto Wolff ha raccontato il lavoro di sviluppo che sta portando avanti la scuderia anglo-tedesca sulla nuova monoposto, precisando come quest’ultima offrirà numerose novità in quasi ogni area, dal telaio all’aerodinamica passando per la meccanica. Una rivoluzione a 360°, varata da James Allison – tornato al timone di comando dello staff tecnico – che dovrà garantire ai piloti, si spera, una vettura in grado di giocarsela alla pari con Lewis Hamilton e George Russell.

“Rivoluzioneremo per intero il progetto W15”, ha affermato l’austriaco della Mercedes. “Disporremo in maniera diversa il telaio, cambieremo la distribuzione dei pesi e daremo una revisione a tutti i flussi d’aria sulla monoposto. Vogliamo crearci delle nuove opportunità con la monoposto che scenderà in pista nel 2024. Forse sbaglieremo, forse no, ma dobbiamo osare per recuperare. Bisogna mettere tutto in gioco per compiere un importante passo in avanti sul piano delle prestazioni. Il nostro obiettivo è battagliare per la leadership e faremo il massimo in tal senso”.

