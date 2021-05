F1 | Mercedes, Toto Wolff: “Sarà una gara complicata”

Weekend per la Mercedes in Monaco: il team campione del mondo ha faticato tra le strade del principato, e solo Valtteri Bottas è riuscito a sfruttare al meglio la W12. Il finlandese, infatti, riesce a portare la sua Mercedes fino alla terza posizione e, se non fosse stato per l’incidente di Leclerc a fine Q3, avrebbe anche potuto migliorare il suo tempo e puntare alla pole. Situazione diversa per Lewis Hamilton, che non è mai riuscito ad impensierire davvero quelli davanti e per una volta è stato costretto a restare nelle retrovie. Solo la settima posizione per lui, che dovrà sfruttare ogni opportunità per recuperare posizioni.

“Non è stata una bella giornata per noi, dobbiamo capire perché non siamo riusciti a piazzare meglio la vettura di Lewis – ha ammesso Toto Wolff, team principal del team di Brackley – è un peccato per Valtteri, era in vantaggio di due decimi e mezzo nel suo ultimo tentativo, aveva una grande chance di conquistare la pole, ma gli incidenti possono capitare in Q3, quando i piloti spingono al massimo.

“Per tutta la giornata abbiamo faticato a generare grip con la vettura di Lewis, la sua fiducia è venuta meno nelle libere e così in qualifica; lavoreremo sodo per capire perché – ha aggiunto Wolff – Valtteri, invece, era più felice della sua vettura nell’ultima sessione di libere, è riuscito a costruire il feeling e la sua macchina sembrava migliore. Domani sarà una gara complicata, dovremo essere pazienti ed approfittare di ogni opportunità per guadagnare posizione“.