F1 | Mercedes, Toto Wolff: “Che gran giro di Lewis”

Toto Wolff può ritenersi soddisfatto della sessione di qualifica a Losail, dove Lewis Hamilton ha magistralmente conquistato la pole position, dando quasi mezzo secondo di distacco al rivale per il titolo Max Verstappen. Il sette volte campione del mondo non era particolarmente soddisfatto della vettura nelle libere, dove non è andato oltre il quarto posto, ma una nottata di duro lavoro ha sistemato le cose, riportando la W12 ai suoi usali fasti. Buona qualifica anche per Bottas, che sembra aver invece perso fiducia nella vettura rispetto al venerdì, ma conquista comunque la terza posizione in griglia.

“E’ stata una spettacolare qualifica e che gran giro quello di Lewis – ha detto il team principal – questo è il risultato del duro lavoro sia in fase di preparazione, sia durante il fine settimana per cercare di capire la vettura e trovare il giusto set-up per questo nuovo circuito. Lewis l’ha trovato oggi, non era particolarmente soddisfatto ieri, ma ha avuto una grande vettura in qualifica che ha portato fino alla pole in maniera dominante. Valtteri era più soddisfatto ieri, invece, e non è riuscito a ritrovare il feeling, ma in ogni caso siamo soddisfatti della prima e terza posizione in griglia, con entrambi i piloti dal lato pulito della pista. Speriamo di continuare su questa scia anche domani, abbiamo entrambe le vetture davanti e sono sicuro che sarà una gara combattuta“.