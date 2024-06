F1 | Mercedes, Russell: “Momento entusiasmante per la squadra”

In una gara dal finale incredibile George Russell ha riportato la Mercedes sul gradino più alto del podio. L’inglese, protagonista di un weekend solido che lo ha visto ieri conquistare il terzo tempo in qualifica, ha beneficiato del duello tra Max Verstappen e Lando Norris sfociato in incidente ottenendo un’incredibile vittoria. Una domenica dal finale del tutto inaspettato che così rispalanca le porte del trionfo alla scuderia della Stella.

“È incredibile – ha dichiarato Russell al termine della corsa – È stata una dura battaglia alla fine della gara, io stavo tenendo la terza posizione e poi ho visto dagli schermi che tra Max e Lando c’erano scintille ed ho visto poi quanto accaduto. Abbiamo fatto un gran bel lavoro e alla fine siamo riusciti a raccogliere i frutti ed è la posizione ideale per noi”.

L’inglese poi, continuando con la propria analisi, ha aggiunto: “Non riuscivo a credere quanto fossero vicini Lando e Max, noi eravamo una dozzina di secondi dietro che comunque era un buon risultato per noi. Quando c’è la possibilità bisogna saperla cogliere e sono orgoglioso del lavoro fatto dal team: abbiamo fatto enormi passi in avanti da inizio stagione e le ultime due gare sono state incredibili per i risultati ottenuti. Non è un segreto che Red Bull e McLaren sono ancora un pochino davanti con Max e Lando, noi stavamo difendendo la terza posizione e poi ovviamente se accade qualcosa lì davanti dobbiamo cogliere l’opportunità. È un momento entusiasmante per tutti noi”.

L’alfiere della Mercedes parlando del prossimo appuntamento, in programma sulla pista di casa di Silverstone: “Ottenere un altro podio anche lì? Stiamo andando a gonfie vele, queste ultime due gare sono state incredibili. realisticamente avremmo potuto vincere la gara in Canada, questo compensa gli errori che ho commesso lì e sono fiero di essere ritornato sul gradino più alto del podio”.