F1 | Mercedes, Rosberg: Hamilton può lottare per il titolo nel 2024

Nico Rosberg ritiene che la Mercedes abbia le possibilità di rimettersi in carreggiata per tornare ad essere competitiva nella lotta iridata a partire dal prossimo anno. Il tedesco, che con la Stella ha corso ben sette stagioni conquistando il titolo di campione del mondo nel 2016, conoscendo le abilità tecniche degli uomini presenti nella squadra di Brackley, crede che possa tornare a progettare una monoposto vincente per permettere al suo ex compagno di squadra Lewis Hamilton di dare la caccia al suo ottavo alloro iridato.

La Mercedes ha pagato dazio con l’introduzione del nuovo regolamento ad effetto suolo, portando in pista due monoposto (le W13 e W14) che mal si sono sposate con le nuove normative. Il progetto a “zero sidepod” si è rivelato fallimentare, con la stessa Mercedes che ha deciso di abbandonare completamente questo filosofia progettuale dal 2024. Nonostante un 2023 complicato, la Mercedes arriva all’appuntamento finale di Abu Dhabi con quattro punti di vantaggio sulla Ferrari, in una delle ultime poche sfide di questo finale di stagione. In palio tra la Stella e il Cavallino c’è il secondo posto nel Mondiale costruttori.

“Recentemente visto lampi di brillantezza da parte del team Mercedes – ha dichiarato Rosberg, intervistato dal Daily Mail – Mancano di costanza. Pensiamo ad Austin. Lì stavano lottando per la vittoria e in realtà avevano la macchina più veloce durante il fine settimana. Stanno iniziando a capire la macchina, l’unico problema è la costanza. Mancano ancora prestazioni sul dritto, ma stanno iniziando a capirlo”.

Il tedesco ha poi aggiunto: “Credo nelle capacità della Mercedes perché ho corso con loro. So quanto sono forti. Sono sempre le stesse persone. Quindi c’è sicuramente la possibilità che Hamilton possa lottare ancora una volta per il campionato il prossimo anno. Contento se Lewis vincesse il titolo? Sarei felice per Mercedes, perché è un po’ come se fosse la mia famiglia di corse del passato. Ma per quel che riguarda Lewis sono neutrale. Vorrei solamente vedere una grande lotta per il campionato e che vinca il miglior pilota. Ma ovviamente da questo punto di vista non sono di parte in questo senso”.