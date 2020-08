F1 | Mercedes, Hamilton: “Sono grato per aver ottenuto la vittoria”

Lewis Hamilton ha ottenuto il suo 87 esimo successo in carriera ed è a -4 vittorie per eguagliare il record di Michael Schumacher. Il trionfo ottenuto nel Gran Premio di Silverstone, sarà indimenticabile per il sei volte campione del mondo. Dopo il problema alla gomma di Valtteri Bottas durante il 50 esimo giro, nell’ultimo giro anche la gomma anteriore di Hamilton ha ceduto mettendo in serio pericolo la vittoria dal momento che Verstappen si stava avvicinando.

“Non ho mai provato niente del genere prima d’ora. L’ultimo giro è stato uno dei più impegnativi che io abbia mai fatto. Fino a quel momento, tutto procedeva in modo relativamente regolare, le gomme erano ottime e stavo gestendo un po’. Quando ho sentito che la gomma di Valtteri era ko, ho guardato la mia e tutto sembrava a posto, ma ho iniziato a rallentare. Poi improvvisamente ha ceduto lungo il rettilineo. Ho avuto il cuore in gola, ho cercato di mantenere la velocità senza danneggiare la macchina. Bono mi dava i distacchi. Ad un certo punto mi sono chiesto ‘Quanto manca alla fine del giro?’, ma siamo riusciti a portare la macchina sulla linea del traguardo. L’ultimo giro è sicuramente da ricordare, mi sento così grato di averlo completato e di aver ottenuto la vittoria. E’ stato difficile stare sul podio ed osservare le tribune vuote ma spero di aver reso orgoglioso chi mi seguiva da casa”.