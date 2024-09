F1 | Mercedes, Hamilton partirà dalla pit-lane a Baku

Cambia la griglia di partenza del Gran Premio dell’Azerbaijan. Sulla Mercedes di Lewis Hamilton è stata cambiata tutta la power unit, e per questo motivo il sette volte campione del mondo inglese partirà dal fondo dello schieramento. La stessa sorte toccherà anche a Esteban Ocon, già ultimo ieri, il quale ha subito un problema alla sua monoposto nel corso del Q1. Così facendo, i due sarebbero rispettivamente ventesimo e diciannovesimo, perché il prossimo pilota della Ferrari ha cambiato una componente in più del francese, ovvero l’MGU-K, ma c’è da considerare anche la squalifica di Gasly per un’anomalia al flussometro della benzina. Oltre alla power unit, per il campione inglese anche una modifica alle sospensioni. Per questo motivo dunque, i due scatteranno dalla pit-lane.



se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie

Seguici qui Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie