F1 | Mercedes, Hamilton: “Finalmente miglioramenti che ci avvicinano al vertice”

Il Canada, almeno fino a questo momento, non si è trattato di un caso isolato. A Barcellona, pista “termometro” delle prestazioni generali delle monoposto, la Mercedes ha concluso le qualifiche ottenendo la seconda fila dello schieramento preceduta dalla McLaren del poleman Lando Norris e dalla Red Bull di Max Vertstappen. A vincere il derby in casa della Stella è stato Lewis Hamilton, con il pluri iridato che ha avuto la meglio nei confronti del compagno di squadra George Russell per appena due millesimi.

Hamilton, discutendo dei miglioramenti mostrati dalla squadra tedesca nelle ultime settimane, si augura che la W15 possa mostrarsi competitiva anche nella gara che scatterà domani alle ore 15.

“Sono molto contento della terza posizione ottenuta in qualifica – ha dichiarato Hamilton al termine delle qualifiche – Finora è stato un anno molto difficile, c’è stato tanto lavoro da parte di tutti in fabbrica. Finalmente vediamo questi progressivi passi di miglioramento che ci stanno facendo avvicinare al vertice”.

Il sette volte campione del mondo, continuando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Non pensavo di lottare per la pole, ma di gara in gara siamo sempre più vicini. Abbiamo fatto degli enormi passi in avanti, sono dovuti ad ogni singola persona in fabbrica che sta spingendo a livello di progettazione e a livello di promozione dei nuovi pezzi che riusciamo a portare il prima possibile nelle nuove gare. La nostra sta diventando una macchina che può lottare per la vittoria. Anche George ha fatto un ottimo lavoro e speriamo di essere vicini alle prime posizioni anche domani”.