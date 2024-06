Ferrari | Leclerc e Sainz completano la terza fila nelle qualifiche del GP di Spagna

F1 Ferrari GP Spagna – Vanno in scena le qualifiche del Gran Premio di Spagna. Al Circuit de Barcelona-Catalunya l’aria è a 24 gradi, la pista a 37.

Q1. Nella prima fase della qualifica entrambi i ferraristi attendono un po’ per avere condizioni di pista migliori e cercare di passare il turno con un solo set di gomme Soft. La missione riesce con due ottimi tempi: 1’12”257 per il monegasco, 1’12”403 per lo spagnolo.

Q2. Gomme Soft nuove per entrambi i piloti della Scuderia Ferrari HP. Carlos ottiene 1’11”874, Charles 1’12”038. Entrambi passano il turno.

Q3. Sia Carlos che Charles hanno due treni di gomme Soft per la fase decisiva. Al primo tentativo lo spagnolo ottiene 1’11”915, Charles fa 1’11”949. Al secondo attacco alla pole position si migliorano entrambi: Leclerc fa segnare 1’11”731, Sainz 1’11”736 e per breve tempo sono secondo e terzo dietro Max Verstappen. Poi passa sul traguardo Lando Norris e ottiene il miglior tempo. Prima del termine della qualifica anche le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell battono di un soffio le Ferrari in 1’11”701 e 1’11”703 relegando le SF-24 in terza fila.