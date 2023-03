F1 | Mercedes, Hamilton: “Bisogna avere pazienza, la macchina è difficile da guidare”

Undicesima posizione per Lewis Hamilton al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il campione del mondo della Mercedes, che oggi ha ufficializzato la fine della collaborazione con la storia personal trainer Angela Cullen, sta trovando ancora tante difficoltà a guidare la W14, vettura che molto probabilmente verrà “cestinata” nelle prossime settimane per via di un cambiamento profondo del concetto della monoposto già in atto in fabbrica a Brackley.

ANALISI PROVE LIBERE

“Ho fatto fatica in entrambe le sessioni di oggi – ha ammesso Hamilton. Siamo riusciti a completare il programma di lavoro, abbiamo cercato di capire il più possibile: continueremo ad entrare nei dettagli nel corso della notte e ci concentreremo sul miglioramento del bilanciamento della vettura per renderla più facile da guidare. E’ difficile da guidare, ma so che tutti stanno lavorando duramente in fabbrica. Nulla si risolverà in una sola giornata, quindi bisogna essere pazienti e dare tutto il possibile qui in pista”.

