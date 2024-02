F1 | Mercedes, Hamilton: “Affronteremo qualunque sfida a testa alta”

Dopo undici anni insieme, a fine stagione le strade di Lewis Hamilton e della Mercedes si divideranno. Il sette volte iridato come sapete, lascerà la scuderia di Brackley con direzione Maranello per inseguire quello che ha detto essere il suo sogno fin da bambino: correre per Ferrari. Prima di questo però, c’è una lunga stagione da affrontare con ben 24 Gran Premi ma Hamilton si è detto fiducioso del lavoro svolto in fabbrica ed ha ammesso che le ultime stagioni, per quanto difficili da affrontare, sono state un insegnamento.

Dichiarazioni Lewis Hamilton, presentazione Mercedes W15

“Gli insegnamenti degli ultimi due anni ci hanno aiutato a trovare la nostra direzione, permettendoci di trovare la nostra stella polare. Sarà ancora un lavoro in corso ma affronteremo a testa alta qualunque sfida si presenti con la mente aperta e lavorando diligentemente. Se non ti senti a tuo agio con la macchina, non riesci a ottenere il massimo delle prestazioni. Un’auto più stabile e più prevedibile ci consentirà di ottenere il massimo potenziale non solo dell’auto ma anche da noi piloti. So di cosa è capace questa squadra. Sono incredibilmente grato per il lavoro di ogni singola persona in questo team. Ogni volta che sei in fabbrica, puoi vedere la spinta e la determinazione di tutti. Siamo tutti molto motivati per la nuova stagione e daremo tutto ciò che abbiamo nel viaggio che ci aspetta”.