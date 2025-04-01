F1 | Mercedes, Antonelli: “Un privilegio lavorare con Bonnington”

Tra le novità che caratterizzeranno la nuova stagione di Formula 1 figura il ritorno del nostro tricolore in pista, con la presenza in griglia di Andrea Kimi Antonelli. Il 18enne bolognese è stato scelto dalla Mercedes come sostituito di Lewis Hamilton, con il sette volte campione del mondo che ha chiuso il lungo e vincente percorso professionale con la Stella per approdare in Ferrari nella parte conclusiva della propria carriera, e quale nuovo compagno di squadra di George Russell,

Le prime due gare in Formula 1 hanno sorriso ad Antonelli che in Australia è arrivato a ridosso del podio dopo un’ottima rimonta, mentre in Cina ha concluso all’ottavo posto. Tra coloro che seguono in pista AKA c’è Peter ‘Bono’ Bonnington, storico ingegnere di Hamilton, del quale lo stesso Antonelli ha tessuto le lodi.

“Penso che avere una persona come Bono sia incredibile – ha dichiarato Antonelli, citato da F1.com – È un privilegio molto grande perché ha lavorato con due dei migliori piloti nella storia della Formula 1: ha lavorato con Michael e poi ha lavorato con Lewis per tanti anni”.

Il giovane driver italiano, proseguendo con la propria analisi, ha aggiunto: “Avere qualcuno con così tanta conoscenza ed esperienza, ti aiuta davvero perché ovviamente ho tanti nuovi scenari che dovrò affrontare, tante nuove cose che dovrò imparare. Avere qualcuno del genere che ha così tanta esperienza, sicuramente è davvero utile perché può davvero guidarti in ogni situazione. Mi sento davvero fortunato ad averlo”.

