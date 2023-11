F1 | Liberty Media, sforzo straordinario per vincere la scommessa del GP di Las Vegas [VIDEO]

F1 GP Las Vegas – Presente come ospite a Race Anatomy, Mario Miyakawa ha analizzato l’enorme sforzo tecnico ed economico di Liberty Media per mandare in porto l’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo round del mondiale 2023 di Formula 1, evidenziando come il giudizio generale sul fine settimana non possa che essere positivo.

Nonostante l’episodio del tombino nelle libere 1 e la varie attività di contorno, ben presenti già dalla giornata di mercoledì, l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori è rimasta esclusivamente sulla gara, la quale si è rivelata divertente e ricca di sorprese. In generale una scommessa vinta che ha regalato al calendario della Formula 1 un’altra corsa che, come Miami, segnerà il futuro di questo sport. Appuntamento tra una settimana a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, gran finale di questo mondiale 2023 di Formula 1.