Mercedes | Wolff: “Risultato non eccezionale sulla carta, ma la seconda fila è a un decimo”

Guardando la classifica, la settima e nona posizione non può certamente far gioire la Mercedes. Hamilton e Russell infatti partiranno quindi dalla quarta e quinta fila nel Gran Premio del Giappone di domani. Il dato incoraggiante però riguarda il distacco accumulato dalla seconda fila, il target evidenziato dal team principal Toto Wolff, ossia un decimo. Il gruppo è molto compatto e anche una sola curva approcciata meglio o peggio dell’avversario può fare tutta la differenza di questo mondo. In partenza sarà complicato restare fuori dai guai, partendo di fatto dal centro dello schieramento.

“Il risultato non è ovviamente eccezionale – puntualizza Toto. La cosa positiva però è che non siamo troppo lontani dalla seconda fila, si tratta di appena un decimo su una delle piste più dififcili per noi lo scorso anno, se non la peggiore. Sembra sia stato fatto un passo nella giusta direzione in questo weekend, tutti stanno spingendo per capire di più della W15 e su come possiamo sviluppare sulla base a disposizione. Vedere dei progressi è quindi incoraggiante per noi. Difficile prevedere come sarà la gara di domani: il gruppo dietro la Red Bull è molto compatto, e i dati sui long run di venerdì e sulle qualifiche di oggi dimostrano come siamo tutti molto vicini. Cercheremo di massimizzare le nostre prestazioni per ottenere il miglior risultato possibile”.