F1 | McLaren, hospitality provvisoria per il week-end al Red Bull Ring

F1 McLaren GP Austria – Hospitality provvisoria per la McLaren nel week-end di attività al Red Bull Ring, teatro del prossimo Gran Premio d’Austria di Formula 1. Dopo l’incendio che sabato scorso a Barcellona ha coinvolto il campo base “principale”, creando non poca paura all’interno del paddock, la scuderia inglese si è dovuta attrezzare con una soluzione “tampone” in attesa di ristabilire la struttura inizialmente scelta per le tappe europee del campionato.

Una situazione non semplice, ma che verrà risolta in vista del prossimo round di Silverstone. Tra sette giorni, infatti, la McLaren confida di riportare in pista il motorhome principale, ovviamente riparato e nuovo di zecca, garantendo così spazio e comfort a tutti gli addetti della squadra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.