Formula 1 | Ferrari, Sainz ottimista per l’Austria: “Saremo veloci”

Formula 1 Sainz GP Austria – In attesa di vederlo domani in azione sulla SF-24, Carlos Sainz ha espresso un pizzico di ottimismo in vista del prossimo Gran Premio d’Austria, 11° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, sottolineando come le caratteristiche della pista potrebbero premiare le potenzialità della Scuderia del Cavallino. Rispetto a Barcellona, pista ricca di curve veloci ad ampio raggio (ad oggi indigeste per la SF-24), il Red Bull Ring offre una serie di caratteristiche profondamente diverse e sulla carta favorevoli alla Rossa.

Sainz guarda con ottimismo all’Austria

“A Barcellona non abbiamo vissuto il nostro miglior week-end, ma su questa pista abbiamo faticato parecchio anche l’anno scorso. La speranza è che sia solo un tracciato negativo per noi e che ci siano altri dove saremo più competitivi. Il problema risiede soprattutto nel layout della pista che ha diversi curvoni ad alta velocità. Purtroppo sembra che in questa tipologia di curva andiamo in difficoltà. Abbiamo affrontato una situazione simile anche in Cina e in Giappone. L’Austria possiede un lay-out diverso e storicamente siamo sempre andati forte qui. Credo che saremo più competitivo”.