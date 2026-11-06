F1 GP Brasile | Ferrari, c’è da lavorare sulla SF-26: quarta forza in pista nelle libere

La Ferrari avrà molto da lavorare nel prosieguo del weekend di Interlagos. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno chiuso il venerdì di libere in sesta e settima posizione, pagando un deficit soprattutto nell’ultimo settore, il più veloce, e confermando la SF-26 come quarta forza nella prima giornata brasiliana. Anche sul passo gara sembra esserci un distacco tra la Scuderia e il resto del gruppo, ma tutto può rimettersi in gioco, considerato il maltempo previsto soprattutto nella giornata di sabato.

La squadra ha completato 110 giri complessivi nelle due sessioni, schierando nell’arco della giornata Hamilton, Leclerc e Dino Beganovic. Sono state provate tutte e tre le mescole da asciutto portate da Pirelli, raccogliendo dati sia sul giro secco che sulle sequenze di giri consecutivi. Le condizioni sono poi cambiate: dopo un primo turno per lo più soleggiato, nella seconda sessione la temperatura dell’aria è scesa sotto i 20 gradi e, dopo circa trenta minuti, una leggera pioggia ha iniziato a cadere sul circuito, senza compromettere il programma delle squadre.

FP1: Hamilton quarto, Beganovic fermato da un problema

Nella prima sessione sono scesi in pista Hamilton e Beganovic, quest’ultimo al volante della SF-26 di Leclerc, nel rispetto della regola che prevede che un pilota con meno di tre Gran Premi all’attivo sostituisca uno dei titolari in quattro sessioni nel corso della stagione. Entrambi hanno iniziato il turno con gomme hard, con Beganovic impegnato anche in un run con i rastrelli aerodinamici per raccogliere dati.

Con questa mescola Hamilton ha ottenuto 1:13.246, mentre il giovane pilota ha fermato i cronometri a 1:14.357. Passato alle soft, il britannico ha fatto segnare il proprio miglior tempo in 1:12.041, che gli è valso la quarta posizione. Beganovic è tornato in pista con la gomma più morbida solo nell’ultima fase, ma un problema alla vettura lo ha costretto a rientrare senza poter migliorare il suo riferimento, chiudendo ventunesimo. Hamilton ha completato 31 giri, Beganovic 11.

Dino si è detto comunque soddisfatto dell’esperienza: “È stato bello tornare in macchina e poter guidare su un circuito così divertente. La prima parte della sessione è andata bene e abbiamo raccolto alcuni dati interessanti, ma purtroppo un problema ci ha costretto a interrompere il programma e non siamo riusciti a completare tutti i giri previsti. È sempre speciale guidare la SF-26 e far parte della squadra, e sono grato per l’opportunità di scendere in pista in un’altra sessione di prove libere. Spero di poter tornare presto al volante”.

Nel secondo turno Leclerc è tornato al volante insieme a Hamilton. Entrambi hanno aperto con le gomme medium e sono poi passati alle soft, con cui hanno ottenuto i rispettivi migliori tempi: 1:11.213 per Hamilton e 1:11.483 per Leclerc, validi per la sesta e la settima posizione. I due hanno proseguito con sequenze di giri consecutivi, prima su soft e poi di nuovo su medium. Hamilton ha completato 35 giri e Leclerc 33, per un totale di 68 nella sessione e 110 sull’intera giornata.

I passi gara e le sensazioni di Hamilton e Leclerc

Il muretto box della Ferrari ha organizzato un piano differenziato per i due piloti della Scuderia di Maranello. Charles Leclerc ha focalizzato il suo long run sulla mescola Soft (C5), con una prima fase intorno all’1:15 (1:15.483, 1:15.249, 1:15.387), seguita da un aumento dei tempi probabilmente dovuto al degrado nell’ultima parte dello stint, con passaggi tra 1:16.218 e 1:17.715, condizionati anche dal traffico. Escludendo il giro lento sopra l’1:21, la media di Leclerc si ferma sull’1:16.177. Lewis Hamilton ha invece iniziato con le gomme Medie per passare alle Soft dopo il pit stop: i tempi sono compresi tra 1:15.900 e 1:17.219 nella prima fase e tra 1:14.629 e 1:16.335 nella seconda, con una media finale di 1:16.143.

Per la Scuderia di Maranello il ritmo di gara appare inferiore alla concorrenza, ma i dati vanno interpretati con cautela, come accade di solito il venerdì. La sensazione netta è che la SF-26 faccia fatica sul giro secco, risultando quarta forza in pista nella simulazione di qualifica.

Hamilton ha descritto una giornata complicata dalle condizioni della pista, con la sessione del mattino migliore di quella del pomeriggio: “È stata una giornata impegnativa. La pista è molto sconnessa e scivolosa, e questo ha reso difficile portare le gomme nella giusta finestra di utilizzo. Nel complesso la prima sessione è andata abbastanza bene, mentre la seconda è stata più complicata. Abbiamo raccolto molti dati utili, e questa sera lavoreremo con la squadra per analizzarli e capire dove migliorare in vista delle qualifiche di domani”.

Più critico Leclerc, rientrato dopo la nascita della figlia Bianca e tornato in macchina solo in FP2: “Oggi ho girato solo nella seconda sessione, che è stata piuttosto complicata. Le sensazioni in macchina non erano quelle che volevo, quindi abbiamo parecchio lavoro da fare stasera. Ho alcune idee sulla direzione da prendere a livello di messa a punto e faremo qualche modifica in vista di domani. Ci serve un po’ di prestazione in più per fare un buon passo avanti in vista delle qualifiche”.

Il quadro: quarta forza, tra problemi di aderenza e maltempo

Il quadro che emerge è quello di una Ferrari in difficoltà nel settore finale, dove la mancanza di potenza pesa di più, e con una pista scivolosa che rende complicato portare le gomme nella finestra giusta, tema già emerso più volte nelle ultime gare, da Austin al Messico. Il maltempo previsto per sabato può rimescolare le carte: a Interlagos la pioggia ha già cambiato più volte l’andamento di gare e qualifiche, e la squadra ha davanti ore di lavoro per capire come raccogliere il massimo.

Le qualifiche sono in programma sabato alle 15 locali, le 19 in Italia, mentre il Gran Premio scatta domenica 8 novembre alle 14 locali, le 18 italiane, sulla distanza di 71 giri e 305,879 chilometri.