F1 | McLaren e Mercedes insieme fino alla stagione 2030

F1 McLaren Mercedes – Nella prima giornata di attività ad Abu Dhabi, teatro dell’ultimo appuntamento di questo mondiale 2023 di Formula 1, McLaren e Mercedes hanno annunciato l’estensione dell’accordo per la fornitura delle power unit fino alla stagione 2030. Una notizia importante che ha ribadito la ferrea volontà della scuderia inglese di tornare a battagliare stabilmente per le posizioni di vertice dello schieramento, cosa tra l’altro avvenuta già quest’anno grazie all’ottimo sviluppo portato avanti sulla MCL60. Mercedes, invece, si è garantita nuovamente un partner forte e solido, in grado di offrire un riscontro importante in termini di feedback e sviluppo dell’unità motrice.

“Mercedes-Benz è stato un partner brillante e affidabile per il Team McLaren di Formula 1″, ha affermato Zak Brown, CEO di McLaren. “L’estensione del contratto conferma la fiducia che i nostri azionisti e l’intero team hanno nei loro propulsori e nella direzione che stiamo prendendo con loro nella nuova era di regolamenti che ci attende. Abbiamo avuto successo insieme, sia nelle ultime tre stagioni che in quelle precedenti, quindi non vediamo l’ora di avere successo in futuro continuando il nostro viaggio per lottare costantemente in testa alla griglia”.

Queste invece le parole di Toto Wolff, Team Principal della Mercedes: “Lavorare con squadre clienti di assoluto livello è sempre stato un punto di forza nel nostro impegno nel motorsport. Ha molti vantaggi. Fornisce un chiaro termine di paragone, accelera il nostro apprendimento tecnico e rafforza il business complessivo della F1 per Mercedes-Benz. La McLaren è stata una concorrente agguerrita e leale fin dal 2021, soprattutto nella seconda metà di questa stagione. Le prestazioni della McLaren sottolineano l’importanza di una fornitura trasparente e paritaria a tutti i team clienti di questo sport se vogliamo raggiungere l’obiettivo di 10 team in grado di lottare per il podio”.