F1 | Futuro Sainz: nervosismo in Williams, ora è l’Alpine ad essere in pole position

Uno dei nodi ancora da sciogliere per quel che concerne la griglia di partenza del 2025 in Formula 1 riguarda certamente Carlos Sainz. Siamo a luglio, eppure il pilota spagnolo in uscita dalla Ferrari non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro nel Circus. Sembra che la questione stia tenendo nel limbo anche altri piloti, come Esteban Ocon e Valtteri Bottas, i quali sono in attesa di capire che cosa farà il madrileno. Appare ormai definitivamente tramontata l’ipotesi Sauber-Audi, la quale potrebbe anche, incredibilmente, confermare il finlandese per un altro anno. Per quel che concerne Williams invece, fortissima su Sainz nel weekend di Monaco e per le settimane successive, beh pare che a Grove si siano stufati dell’incertezza di Carlos, il quale tergiversa per cercare l’opzione migliore per il suo futuro.

Tramontate, a quanto pare, le ipotesi Mercedes e Red Bull, il #55 adesso sembra essere fortemente indirizzato verso Alpine per volere anche e soprattutto di Flavio Briatore, nuovo consulente del team da qualche settimana. Siamo agli sgoccioli, è possibile che nel fine settimana di Silverstone o giù di lì possa arrivare la conferma, e per il Matador sarebbe un ritorno a Enstone dopo la parentesi di un anno e qualche mese tra la fine del 2017 e tutto il 2018.