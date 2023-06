F1 | Marko: “Verstappen, Alonso e Hamilton sono i più forti”

Helmut Marko non ha dubbi. Per lo storico consulente della red Bull i tre piloti più forti attualmente presenti in griglia sono Max Verstappen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton. Lo stesso ordine che ha ricalcato l’ultimo podio visto nel Gran Premio del Canada del 18 giugno. Discutendo su questo trio, che rappresenta il passato, presente e futuro della Formula 1, Marko ha sottolineato che tra essi spicchi dal suo punto di vista l’olandese.

Verstappen ha iniziato la stagione 2023 come meglio non poteva. Su otto appuntamenti finora disputati, il due volte campione del mondo ne ha vinti sei dominando quasi sempre la scena in pista. Una costanza di risultati, la maggior parte delle quali vittorie, che di fatto gli hanno permesso di prenotare la terza corona iridata in attesa della matematica certezza.

“Verstappen è sulla macchina migliore, ma Alonso e Hamilton potrebbero al massimo stargli dietro – ha dichiarato Marko, intervistato da OE24 – I tre sono semplicemente i più forti, tra loro spicca ancora Max”.