F1 | Marko scettico su Verstappen iridato: “Per il titolo mondiale serve uno zero di Norris”

F1 Marko Verstappen – La rincorsa al titolo di Max Verstappen si è complicata dopo gli ultimi due Gran Premi, nei quali l’olandese ha concluso entrambe le gare al terzo posto. Risultati solidi, ma insufficienti per contenere l’avanzata di Lando Norris, che tra Messico, San Paolo e la Sprint di Interlagos ha raccolto tutti i 58 punti disponibili, portando il distacco in classifica a 49 lunghezze. In questo contesto, anche le valutazioni interne alla Red Bull convergono su un’analisi prudente. Juan Pablo Montoya ha definito Verstappen “il campione del popolo”, sottolineando come l’olandese stia mantenendo un ruolo centrale nonostante un periodo nel quale la Red Bull non ha sempre espresso il rendimento necessario per restare agganciata alla McLaren.

Marko dubbioso sulle possibilità iridate di Verstappen

Una lettura simile arriva da Helmut Marko, che nella sua colonna su Speedweek ha espresso con chiarezza lo scenario attuale: “Senza uno zero di Norris non abbiamo possibilità. Abbiamo perso l’occasione di lottare per il titolo basandoci solo sulle nostre forze nelle sei gare dopo Imola, nelle quali non siamo stati all’altezza. La situazione generale comunque è positiva perché a livello tecnico abbiamo capito cosa funziona e cosa non funziona.” Guardando alle prossime tappe, Marko ritiene che Las Vegas possa offrire alla Red Bull un terreno più favorevole, grazie a una configurazione teoricamente adatta alle caratteristiche della RB21.

Qatar e Abu Dhabi, con curve lunghe e veloci, vengono invece indicati come appuntamenti potenzialmente più vantaggiosi per la McLaren. Il dirigente ha anche richiamato la lezione di Interlagos, dove la sensibilità delle monoposto alle condizioni della pista ha avuto un ruolo determinante: “In Brasile è bastato pochissimo per finire fuori finestra ed essere eliminati in Q1.” Con tre gare ancora in calendario e una Sprint, il margine per un ribaltamento è limitato.

Il rush finale dell’annata

Verstappen dovrà massimizzare ogni occasione, mentre il destino della corsa al titolo passa inevitabilmente anche dalle performance di Norris. Red Bull punta a Las Vegas per provare a tenere aperto il confronto, con l’obiettivo di chiudere la stagione valorizzando il lavoro tecnico portato avanti nelle ultime settimane.