F1 | Marko esclude clausole pro Red Bull nel contratto di Perez

Helmut Marko ha escluso in maniera categorica le speculazioni uscite sul contratto di Sergio Perez con la Red Bull, che prevederebbero eventuali tagli sullo stipendio del messicano. L’indiscrezione è stata lanciata nei giorni scorsi dal De Telegraaf, con la testata olandese che ha riportato come Checo possa ricevere delle detrazioni salariali se la differenza nella classifica iridata risultasse superiore o uguale a 125 punti dal compagno di squadra Max Verstappen. Proprio il divario che attualmente divide i due alfieri della Red Bull.

Sulla vicenda però ha voluto fare chiarezza lo storico consulente della squadra di Milton Keynes che, inoltre, ho sottolineato la rivalsa di Perez negli ultimi due appuntamenti prima della pausa estiva disputati all’Hungaroring e a Spa.

“Non so da dove vengano fuori queste voci – ha detto Marko della Red Bull a F1insider – Sono uscite dal nulla. I contratti sono strettamente regolamentati. Non ci saranno tagli agli stipendi. Lo ripeto ancora una volta: siamo in testa alla classifica con entrambi i piloti e siamo nettamente avanti nella classifica costruttori. Per quanto riguarda Perez è andato un po’ in crisi, ma si è rimesso in carreggiata nelle ultime due gare. Verstappen è imbattibile al momento”.