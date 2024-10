Formula 1 | Ocon entusiasta di Bearman: “Talento cristallino, la Haas si è garantita il futuro”

Formula 1 Ocon Bearman – In attesa di vederli insieme nel 2025, con i colori della Haas, Esteban Ocon non ha risparmiato i complimenti a Oliver Bearman, sottolineando come l’inglese abbia guidato da autentico veterano nell’appuntamento mondiale di Baku, disputato meno di un mese fa.

Chiamato a sostituire Kevin Magnussen, fermato dopo Monza per l’azzeramento dei punti sulla patente, Bearman ha condotto una gara attenta e senza sbavature, ottenendo un punto prezioso per la classifica Costruttori del team. Una prestazione notevole, evidenziata dallo stesso Ocon, che ha ribadito la bontà della scelta fatta da Ayao Komatsu per la line-up del prossimo anno.

Ocon lancia il talento di Bearman

“Quello che ha fatto a Baku è stato straordinario, anche se, sinceramente, non mi ha sorpreso. Credo che tutti nel paddock siano consapevoli del suo immenso talento. È stato impressionante vederlo mantenere una velocità costante su una pista così tecnica e impegnativa. Questo è fantastico per lui, per il team e anche per me, poiché gli consente di accumulare esperienza in vista della sua prima stagione completa il prossimo anno. Abbiamo parlato un po’ del 2025, ma con tutti gli impegni che abbiamo, non siamo riusciti a discuterne a fondo. Tuttavia, passeremo molto tempo insieme questo inverno, quindi non mi preoccupo da quel punto di vista. È stato un piacere vederlo brillare a Baku, e sono davvero felice sia per lui che per la squadra.”