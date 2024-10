F1 | Liam Lawson e il futuro incerto in Red Bull: tra opportunità e incertezze per il 2025

F1 Lawson Red Bull – Il futuro di Liam Lawson in Formula 1 appare incerto e ricco di possibilità contrastanti per la stagione 2025. Il giovane talento neozelandese, attualmente in bilico tra tre scenari molto diversi, potrebbe non trovare spazio in griglia, ottenere un sedile con la scuderia satellite VCARB (AlphaTauri) o addirittura affiancare Max Verstappen in Red Bull Racing.

Una situazione che il commentatore Alex Jacques ha definito “bizzarra” e “sconcertante”, ma al tempo stesso “davvero intrigante”, visto che tiene in ballo diverse opzioni per una stagione 2025 che ha già offerto i propri colpi migliori. Lawson, ricordiamo, è stato ufficializzato alla guida della Racing Bulls dal prossimo Gran Premio dello Stati Uniti in sostituzione di Daniel Ricciardo.

Jacques e il futuro in F1 di Liam Lawson

“Nel giro di sette gare, quando arriveremo a Melbourne l’anno prossimo, Liam Lawson potrebbe trovarsi in tre scenari molto diversi: potrebbe non essere affatto in griglia, correre con la scuderia VCARB, oppure trovarsi al volante di una Red Bull accanto a Max Verstappen. La situazione è decisamente complessa e piena di incognite, un enigma che rende il futuro del giovane pilota ancora più affascinante e, allo stesso tempo, sconcertante. Questa incertezza, che racchiude possibilità così diverse, rappresenta una delle dinamiche più intriganti della prossima stagione di Formula 1.”