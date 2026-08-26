Formula 1 | LEGO presenta le sue iniziative in vista del Gran Premio di Monza

Dal 3 al 6 settembre 2026, in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, il Gruppo LEGO allestirà tre aree espositive e interattive a ingresso libero dislocate tra le città di Milano e Monza. Le tre sedi individuate per lo svolgimento delle attività sono Piazza Sempione a Milano, la Fan Zone dell’Autodromo Nazionale Monza e il Palazzo dell’Arengario nel centro storico di Monza.

L’iniziativa coincide con il programma del fine settimana di gara e prevede attività legate alla storia dell’automobilismo e alla costruzione di modelli in mattoncini, attraverso installazioni scenografiche, laboratori di personalizzazione digitale ed esposizioni temporanee.

Le installazioni e il programma in Piazza Sempione a Milano

Il sito principale dell’evento milanese, patrocinato dal Comune di Milano, è situato in Piazza Sempione. Le attività previste presso l’Arco della Pace sono collegate alle celebrazioni per il trentesimo anniversario dell’arrivo di Mibchael Schumacher in Ferrari, avvenuto nel 1996.

L’allestimento prevede tre installazioni di grandi dimensioni a forma di mattoncino LEGO. Nelle ore serali, le strutture ospiteranno uno spettacolo di luci e proiezioni video incentrato sul set LEGO Icons Ferrari F2004, riproduzione della monoposto impiegata dal pilota tedesco nella stagione 2004. Durante le proiezioni verrà visualizzata la citazione del sette volte campione del mondo: “Ho sempre creduto che non si debba mai, mai rinunciare e si debba sempre continuare a lottare anche se c’è soltanto una piccola possibilità”.

La serata inaugurale si terrà giovedì 3 settembre alle 19:30. L’apertura sarà condotta dal direttore artistico di Radio Deejay, Linus, affiancato dal giornalista di Sky Sport F1 Carlo Vanzini. I due relatori presenteranno il programma ed esporranno contenuti legati alla storia della Formula 1 e al collezionismo dei set del marchio. Al termine dell’evento inaugurale prenderà il via lo show visivo, pianificato con repliche ogni 30 minuti. Nei giorni compresi tra venerdì 4 e domenica 6 settembre, le proiezioni si svolgeranno nella fascia oraria tra le 19:00 e le 22:00, mantenendo la cadenza semioraria.

Parallelamente agli spettacoli visivi, in Piazza Sempione sarà attiva un’area di costruzione aperta al pubblico. I visitatori potranno partecipare alla realizzazione di un mosaico collettivo progettato da Riccardo Zangelmi, costruttore italiano certificato LEGO. L’opera finita misurerà 3 metri di larghezza per 1,80 metri di altezza e sarà composta da circa 85.000 mattoncini suddivisi in 22 variazioni cromatiche. Il soggetto del mosaico riprodurrà la Ferrari F2004 e la figura di Michael Schumacher.

L’accesso all’area gioco e al cantiere del mosaico seguirà i seguenti orari: giovedì 3 e venerdì 4 settembre dalle 16:00 alle 19:00; sabato 5 e domenica 6 settembre dalle 10:00 alle 19:00.

Lo spazio The Home of LEGO F1 nella Fan Zone dell’Autodromo di Monza

All’interno del circuito di Monza, nell’area riservata alla Fan Zone, verrà allestita la struttura “The Home of LEGO F1”, uno spazio espositivo concepito per illustrare la collaborazione tra il marchio di giocattoli e il campionato mondiale di Formula 1.

Il percorso interno alla struttura si articola in quattro distinte sezioni; Workshop: area tecnica in cui sono esposti componenti a grandezza naturale, tra cui l’alettone anteriore e il volante appartenenti a una vettura LEGO F1 Big Builds in scala 1:1, impiegata durante la parata dei piloti al Gran Premio di Miami 2025; Installazioni immersive: presenza di due caschi giganti accessibili al pubblico per visionare dettagli costruttivi ed elementi tecnici; Stazione digitale: postazione di progettazione in cui ciascun utente può configurare una minifigure digitale personalizzata come membro di un team di Formula 1, con successiva stampa dell’immagine su un pass plastificato; LEGO Pit Shop: punto vendita dedicato alla commercializzazione dei prodotti e dei set legati al motorsport.

Le attività al Palazzo dell’Arengario per il Monza FuoriGP

Nel centro urbano di Monza, presso il Palazzo dell’Arengario situato in Piazza Roma, l’azienda allestirà due aree distinte inserite nella programmazione ufficiale del Monza FuoriGP.

La prima sezione ospiterà tavoli da lavoro provvisti di mattoncini per la libera costruzione e postazioni fotografiche a tema automobilistico. La seconda sezione sarà riservata all’esposizione al pubblico dei set della linea LEGO Editions raffiguranti i caschi dei piloti della Scuderia Ferrari HP, Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

L’ingresso alla struttura dell’Arengario è gratuito e sarà consentito secondo il seguente calendario orario: giovedì 3 settembre dalle 18:00 alle 20:00; da venerdì 4 a domenica 6 settembre dalle 10:00 alle 20:00.

Durante lo svolgimento delle iniziative verrà diffuso il programma fedeltà LEGO Insiders nei punti vendita certificati, con la previsione di servizi dedicati e vantaggi per gli iscritti al servizio.

Le dichiarazioni di LEGO Italia

A margine della presentazione del palinsesto di eventi previsti per il Gran Premio d’Italia, il Marketing Director di LEGO Italia, Davide Cajani, ha rilasciato la seguente dichiarazione ufficiale: “Questa attivazione ci riempie di orgoglio ed è pensata come un percorso fatto di più tappe, un vero e proprio circuito con diversi pit stop. Costruire è il nostro modo di non arrendersi mai: un pezzo alla volta, con costanza, mettendoci creatività e ingegno, da soli, in un momento tutto per sé, o in compagnia. È il mantra che anima ogni nostro fan ogni volta che apre una scatola LEGO, con la stessa passione per i motori che da sempre appartiene all’Italia e la stessa grinta che si respira in pista. Per questo invitiamo tutti, grandi e piccoli, a venire a giocare, a costruire e a vivere un mondo fatto di velocità, motori e divertimento”.