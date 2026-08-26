Verstappen e la sfida dei 100 sui go-kart a Silverstone

Disney+ ed ESPN hanno ufficializzato la trasmissione in diretta dell’evento automobilistico intitolato “Max vs 100”. La programmazione è prevista per il 16 settembre 2026 e sarà accessibile in streaming a livello globale all’interno della sezione ESPN della piattaforma Disney+, senza costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con Red Bull, prevede che Max Verstappen, quattro volte campione del mondo di Formula 1 gareggi a bordo di un go-kart contro 100 avversari. La sfida consiste nel tentare di rimontare dal fondo dello schieramento fino alla prima posizione nel corso di un’unica gara. L’evento si svolgerà a porte chiuse nell’impianto di Silverstone, strutturato per ospitare una griglia di partenza composta da 101 veicoli della medesima categoria.

Struttura della gara e selezione dei cento concorrenti

Il format riprende la configurazione delle gare giovanili di karting, caratterizzata dalla partenza dalle ultime posizioni della griglia. Gli avversari selezionati per la gara appartengono a differenti settori dello sport, dell’intrattenimento e della creazione di contenuti digitali.

La griglia di partenza vedrà la partecipazione di atleti del gruppo Red Bull provenienti da varie discipline, tra cui l’ultrarunner Arda Saatçi, lo specialista di tiro a canestro Chris Matthews e il pilota di mountain bike freestyle Matt Jones. A questi si affiancheranno streamer e creatori di contenuti come TheGrefg, Caedrel e TheDonato, insieme a personaggi dello spettacolo, operatori dei media e utenti selezionati tramite inviti internazionali. Tutti i 100 concorrenti disporranno di kart equivalenti per affrontare il confronto diretto con il pilota olandese.

Progettazione tecnica del tracciato e specifiche di produzione

La realizzazione dell’evento ha richiesto la progettazione di una pista specifica all’interno del complesso di Silverstone. Il tracciato è stato disegnato da David Terrien, ex pilota automobilistico francese, campione del mondo di karting giovanile e progettista di impianti per go-kart. Il disegno della pista risponde alle norme di sicurezza e agli spazi necessari per gestire la presenza e lo stazionamento simultaneo di 101 kart sulla griglia di partenza.

La copertura televisiva sarà curata dalla società di produzione Whisper. La diretta utilizzerà droni cinematografici per le riprese aeree e un’interfaccia grafica sviluppata su parametri derivati dai videogiochi. La regia integrerà la telemetria e i dati di gara in tempo reale sul flusso video. Durante la corsa sarà attivo un sistema di comunicazione radio bidirezionale che consentirà a Verstappen di interagire direttamente con gli altri piloti presenti in pista.

La conduzione dello studio e della diretta è stata affidata al comico britannico Mo Gilligan, vincitore di tre premi BAFTA, che sarà affiancato da un gruppo di cronisti ed esperti tecnici per il commento e l’analisi della gara.

Le dichiarazioni di Verstappen, Doyle e Gilligan

Max Verstappen ha analizzato le caratteristiche tecniche della gara sottolineando il richiamo alle prime fasi della propria carriera: “Con i go-kart impari tutte le basi: le partenze, la difesa, i sorpassi. Naturalmente ho trascorso una parte importante della mia vita facendo karting, quindi è sempre bello tornarci. La cosa fondamentale è capire il grip del kart. Dopo così tanti anni passati a correre sui go-kart, è naturale riprendere subito confidenza”.

Sean Doyle, Vice Presidente Unscripted di Disney+ EMEA, ha illustrato il posizionamento dell’evento all’interno del palinsesto della piattaforma: “Quando abbiamo sentito parlare per la prima volta dell’idea di Max vs 100, abbiamo capito subito che si trattava di qualcosa di davvero speciale. Prendere uno dei più grandi piloti al mondo e chiedergli di superare 100 avversari è il genere di sfida che nessuno vorrebbe perdersi. In collaborazione con Red Bull, abbiamo creato un evento in diretta ambizioso, divertente e davvero imprevedibile. È un altro entusiasmante passo nel nostro percorso di ampliamento dell’offerta di intrattenimento live e sportivo su Disney+, e non vediamo l’ora di portare l’emozione del motorsport in diretta a una nuova generazione di appassionati”.

Il conduttore Mo Gilligan ha commentato la propria partecipazione alla trasmissione: “Sono assolutamente entusiasta di collaborare con Disney a questo progetto estremamente ambizioso. Max Verstappen, 100 piloti e una gara gigantesca: questo show sarà davvero spettacolare. Veloce, imprevedibile e, soprattutto, molto divertente. A quanto pare, mi sono assicurato il posto migliore in assoluto e non vedo l’ora di accompagnare tutti gli spettatori di Disney+ in questa avventura”.

L’espansione della programmazione sportiva di ESPN su Disney+

L’inserimento di “Max vs 100” rientra nel piano di espansione dei contenuti sportivi gestiti da ESPN nel catalogo di Disney+ in diversi mercati europei. La strategia editoriale prevede la trasmissione di eventi in diretta, produzioni di studio e programmi originali.

L’offerta sportiva della piattaforma comprende i diritti di trasmissione della UEFA Women’s Champions League e delle competizioni maschili UEFA per club nei mercati selezionati. Il catalogo include inoltre tornei calcistici nazionali, canali sportivi locali e leghe professionistiche statunitensi. La programmazione dedicata al motorsport si integrerà ulteriormente con l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tutte le gare del Campionato Mondiale di Formula E a partire dalla stagione 2026/2027.