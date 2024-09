F1 | Leclerc, trionfo da sogno a Monza: il boato del pubblico sotto il podio [VIDEO]

F1 GP Italia – Boato del pubblico per Charles Leclerc sotto il podio dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In una gara emozionante e piena di colpi di scena, soprattutto nella fase finale, Charles Leclerc ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale, la seconda in assoluto sullo storico circuito di Monza. Il pilota monegasco, con una Ferrari che ha brillato sul piano strategico, ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Carlos Sainz, con l’altra Ferrari, ha ottenuto il quarto posto, seguito da Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell, quest’ultimo penalizzato da un errore in curva 1 che ha compromesso la sua gara. A completare la top ten, Sergio Perez, Fernando Alonso e Kevin Magnussen. Il prossimo appuntamento è tra due settimane a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaigian, la 16ª prova di un mondiale che si preannuncia ancora ricco di sorprese, soprattutto ai vertici della classifica.