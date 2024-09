F1 | Leclerc, Norris e Piastri nel retro-podio a Monza: le chiacchiere prima dell’applauso del pubblico [VIDEO]

F1 GP Italia – Vi riportiamo le chiacchiere tra Charles Leclerc, Lando Norris ed Oscar Piastri nel retro-podio dell’ultimo Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Dopo una gara mozzafiato, ricca di colpi di scena, soprattutto nell’ultimo terzo, Charles Leclerc ha trionfato per la seconda volta in questa stagione, ottenendo anche la sua seconda vittoria in carriera sul leggendario tracciato di Monza. Il pilota monegasco, grazie a una strategia impeccabile della Ferrari, ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Carlos Sainz, con l’altra Ferrari, ha conquistato il quarto posto, seguito da Lewis Hamilton, Max Verstappen e George Russell, quest’ultimo penalizzato da un lungo in curva 1 che ha compromesso la sua performance complessiva. A completare la top ten, Sergio Perez, Fernando Alonso e Kevin Magnussen. L’appuntamento è tra due settimane a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaigian, la 16ª prova di un mondiale che promette ancora molte sorprese, soprattutto nelle prime posizioni della classifica.