F1 | Leclerc fa esplodere il pubblico ferrarista a Monza: l’arrivo sotto la bandiera a scacchi [VIDEO]

F1 Leclerc GP Italia – Tripudio Ferrari a Monza per il Gran Premio d’Italia, 15° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Al termine di una gara letteralmente incredibile e soprattutto varia sul piano strategico, Charles Leclerc è riuscito a garantirsi la seconda affermazione della carriera sul tracciato brianzolo, lasciandosi alle spalle le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Un primato di forza, ottenuto grazie ad una strategia a singolo stop rispetto a quelli doppi effettuati da McLaren, che permette alla Scuderia di tornare sul gradino più alto del podio a diversi mesi di distanza dall’ultima affermazione messa in cassaforte, sempre dal monegasco, a Monaco. Prossimo appuntamento tra due settimane a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan.