F1 | Haas, aggiornamenti solo per Magnussen in Cina

F1 Haas – Grazie al “boost” offerto da un inizio di stagione sorprendente, concretizzato da due piazzamenti a punti ottenuti a Jeddah e Melbourne, la Haas è pronta a portare il pista il primo step evolutivo sulla VF-24, vettura con cui Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg stanno affrontando il mondiale 2024 di Formula 1.

Le soluzioni, studiate per incrementare il passo della monoposto e per garantire alla squadra una buona base di sviluppo per il proseguo della stagione, saranno affidate solamente al pilota danese, anche grazie all’ottimo gioco di squadra mostrato da quest’ultimo in questo primo terzo di stagione. Una scelta di “ringraziamento” che, almeno sulla carta, gli garantirà un pacchetto “perfezionato” nelle prossime due prove del campionato a Shanghai e Miami.

Un’occasione per mettere in cascina non solo informazioni importanti per la squadra, ma anche eventualmente punti da sfruttare nelle graduatorie del mondiale Piloti e Costruttori. “Hulk”, in attesa dell’arrivo delle soluzioni sulla sua monoposto previste ad Imola, dovrà cercare di massimizzare il potenziale dell’attuale pacchetto, un pò come avvenuto in questa prima parte della stagione, con l’obiettivo di sfruttare al meglio tutte le occasioni che gli capiteranno tra le mani nel confronto diretto con Sauber, Williams e Racing Bulls.