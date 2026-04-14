F1 | Kubica avverte Antonelli: “Meno social, più pista”

Nel mondo della Formula 1 moderna non basta più essere veloci in pista. Oggi i piloti devono gestire anche pressione mediatica, aspettative dei tifosi e una presenza costante sui social network. È un equilibrio delicato, soprattutto per i più giovani. Ed è proprio su questo tema che si sono espressi Robert Kubica e Charles Leclerc, offrendo due punti di vista diversi ma collegati tra loro.

Tutto nasce dalle parole di Robert Kubica, intervistato da SportMediaset, che ha voluto commentare la crescita di Kimi Antonelli, attuale leader del campionato e tra i talenti più promettenti del motorsport. Il diciannovenne sta vivendo un momento d’oro, con due vittorie consecutive partendo dalla pole position che lo hanno portato in vetta alla classifica e hanno aumentato l’attenzione nei suoi confronti.

Secondo Kubica, però, proprio in una fase così importante della stagione è fondamentale mantenere la concentrazione totale sulla pista. L’ex pilota polacco ha spiegato di vedere Antonelli molto attivo sui social, in particolare su Instagram, e lo ha invitato a ridurre questo tipo di esposizione.

“Spero che si concentri completamente sulle corse. Lo vedo ogni tanto fare troppe sciocchezze su Instagram. Anche se questo attira sicuramente l’attenzione, non dovrebbe sprecare energie in questo momento. Il suo unico obiettivo deve essere vincere il campionato”.

Kubica non nega che i social possano essere utili per costruire popolarità e visibilità, ma sottolinea che in una fase in cui si gioca un campionato non dovrebbero assorbire energie mentali. Ogni dettaglio, in Formula 1, può fare la differenza tra vincere e perdere, e anche la gestione del tempo fuori dalla pista diventa parte della performance complessiva. Allo stesso tempo, l’ex pilota di Formula 1, ha voluto anche riconoscere il valore del talento di Antonelli. Secondo lui non ci sono dubbi sul fatto che il giovane pilota abbia tutto ciò che serve per arrivare fino in fondo e lottare per il titolo. Ha già dimostrato di saper reggere la pressione e di saper rispondere nei momenti decisivi.

“La Formula 1 è uno sport che comporta una pressione immensa. Ha affrontato molte cose simili in passato, soprattutto l’anno scorso. Ma è circondato da persone che tengono a lui, che hanno investito molto tempo e denaro in lui e riconoscono il suo talento eccezionale. Ora sta ripagando quella fiducia”.

Anche Charles Leclerc nei giorni scorsi ha parlato dell’impatto dei social nella vita di un pilota. Intervistato nel podcast BSMT, ha infatti raccontato di aver fatto una scelta molto diversa in merito all’uso dei social. Il pilota della Ferrari ha infatti spiegato di essersi progressivamente allontanato dalle piattaforme fino a smettere quasi completamente di utilizzarle.

“Per molti anni sono stato molto online in generale, ma mi sono reso conto che questo cambiava la percezione di certe prestazioni che avevo nelle gare. È bastato un momento buono o cattivo nella mia gara, e tutto il resto è stato un po’ dimenticato. E sì, questo mi ha fatto cambiare un po’ il mio approccio ai social media. Ovviamente scelgo tutte le foto, tutte le didascalie, perché la cosa importante per me è che i social media debbano sempre essere qualcosa di autentico. Ma non sono più sui social perché oggi tutto viene commentato, nel bene e nel male e questo mi colpisce un po’. Ho preferito lasciarlo da parte. Quindi, non vado più sui social media”.

La sua scelta evidenzia un problema sempre più comune nello sport di alto livello: la difficoltà di gestire la pressione esterna costante. I social network sono uno strumento potentissimo per costruire un rapporto con i tifosi, ma possono anche diventare una fonte continua di stress perché si è sempre sotto la lente d’ingrandimento. Da una parte ci sono i giovani piloti che crescono in un ambiente dove la visibilità è parte integrante della carriera e devono comunque crearsi un pubblico, dall’altra ci sono atleti più esperti che scelgono di proteggersi riducendo al minimo l’esposizione della vita privata. In Formula 1 vince chi riesce a mantenere la testa più libera. E oggi, più che mai, questo significa anche saper scegliere cosa fare e cosa non fare, fuori dalla pista.