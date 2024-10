Formula 1 | McLaren, Piastri pronto a cogliere ogni opportunità ad Austin

Oscar Piastri è pronto ad incrementare il vantaggio della McLaren ad Austin. Lo scorso anno l’australiano fu costretto a ritirarsi al COTA, a causa dei danni riportati al seguito del contatto con la Alpine di Esteban Ocon.

Il weekend texano segna anche il ritorno della Sprint Race, che darà la possibilità a Piastri e al compagno di squadra di conquistare ulteriori punti per il campionato. Sebbene il vantaggio nel costruttori sia solido, è ancora aperta, invece, la ricorsa al leader Max Vestappen. Lo stesso Piastri ha dichiarato di essere disposto ad aiutare Lando Norris, ma sarà la pista a parlare: l’australiano è ancora matematicamente in lizza per il campionato ed ogni punto si rivelerà fondamentale.

Piastri: “La Sprint regala sempre buone opportunità”

“E’ bello ritornare a correre dopo la pausa. Non che mi sia dispiaciuto fermami e ricaricare le batterie, ma nel frattempo ho continuato a lavorare con i miei ingegneri per preparare le prossime gare. Abbiamo cavalcato l’onda finora, e vogliamo continuare a collezionare ottimi risultati.

“Non vedo l’ora di tornare ad Austin – continua Oscar- è un gran bel posto, con tifosi pazzeschi e buonissimo cibo. La Sprint regala sempre buone opportunità e inoltre avremo una nuova livrea con Chrome, è fantastica. Speriamo di ottenere un altro ottimo risultato”.

