F1 | Il solito Verstappen vince la Sprint in Brasile, Norris beffato al via

F1 Sprint GP Brasile – Grazie ad una super partenza, il “solito” Max Verstappen si è aggiudicato il gradino più alto del podio nella Sprint valida per il Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Scattato dalla seconda posizione, l’olandese è riuscito a superare in curva 1 l’autore della pole position nella Shoot-Out, Lando Norris, cominciando al meglio un fine settimana dove gli equilibri al vertice sembrano più incerti, grazie alle caratteristiche uniche del tracciato di Interlagos. Il Campione del Mondo in carica si è lasciato alle spalle l’alfiere della McLaren, autore comunque di una buona gara, tralasciando le prime fasi dove ha subito il sorpasso anche di George Russell, giunto quarto sul traguardo alle spalle di un buon Sergio Perez.

Il messicano, dopo le ultime settimane difficili, è tornato ad occupare uno dei tre gradini sul podio, mostrando un cenno di risposta dopo il KO di Città del Messico. Indicazioni importanti che Checo cercherà di ribadire anche domani, quando dovrà recuperare terreno dalla nona casella sulla griglia di partenza.

Quinta posizione per Charles Leclerc, costretto a gestire le proprie soft ma bravo a superare sul finale Lewis Hamilton (7°), autore di un crollo vertiginoso di performance nelle ultime tre tornate. Sesto un grande Yuki Tsunoda, mentre l’ultima posizione in zona punti è andata a Carlos Sainz, autore di una grande resistenza nei confronti di Daniel Ricciardo. Appuntamento alle 18.00 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per lo start del Gran Premio vero e proprio ad Interlagos.