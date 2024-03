F1 | Anthony Hamilton: “Vedere Lewis in Ferrari è il sogno più grande”

Il 2025 regalerà una delle pagine più incredibili della storia della Formula 1: l’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari. Lo scorso 1 febbraio, in un momento nel quale i motori erano ancora spenti, a ravvivare un inverno tranquillo ci ha pensato l’annunciato della squadra di Maranello che ha ufficializzato l’arrivo a Maranello del sette volte campione del mondo a partire dal 2025, dove prenderà il posto di Carlos Sainz facendo coppia con Carlos Sainz.

Anthony Hamilton, discutendo della futura destinazione del figlio, ha ammesso, come d’altronde aveva rivelato lo stesso Lewis, di non essere a conoscenza della decisione del figlio. Il papà dell’attuale alfiere della Mercedes ha inoltre sottolineato che guidare la Rossa rappresenti un sogno per ogni pilota.

“Se Lewis ha tenuto segreta anche a noi la trattativa con Ferrari? Sì, più o meno – ha dichiarato recentemente ai microfoni di Viaplay – Sono affari suoi. Ho sempre la sensazione di sapere cosa accade, ma è stata una sua decisione”.

Hamilton senior, continuando a parlare del futuro passaggio del figlio alla corte del Cavallino, ha aggiunto: “È parte del mio sogno, come del suo. Quando sei un ragazzino sogni sempre di correre per la Ferrari. Amiamo le squadre del passato, come McLaren e Mercedes, ma essere su quella macchina rossa è il sogno più grande”.