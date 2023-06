F1 | Hulkenberg cauto sul rinnovo con Haas: “Mi sto divertendo ma la macchina ha molti problemi”

Nico Hulkenberg non ha deluso le aspettative e dopo tre anni di assenza dalle gare, è giunto in Haas al posto di Mick Schumacher, dimostrandosi fin da subito costante e veloce. Al punto che il team principal Guenther Steiner, intervistato dopo il Gran Premio del Canada lo ha già confermato accanto a Kevin Magnussen per la prossima stagione.

“Affare fatto – ha scherzato il tedesco quando gli sono state riferite le parole dell’altoatesino- questo dà speranza per fare ancora di più ma credo che dobbiamo essere d’accordo entrambi. Sono contento di essere tornato e mi sto divertendo”.

Riguardo alla gara di Monteral, Hulkenberg si era qualificato molto bene ma a causa del degrado delle gomme, in gara ha fatto fatica a confermare le ottime sensazioni del sabato. Ma il viaggio è la ricompensa e ho speranza che possiamo gestire questo problema e migliorare nel corso dell’anno e per la prossima stagione”.

In merito al rinnovo di Hulkenberg, non poteva mancare il commento di Ralf Schumacher che, dopo il licenziamento del nipote Mick, ha iniziato una vera e propria crociata nei confronti del team americano.

“Sono arrivati a un punto in cui devono pensare a ciò che devono cambiare e ristrutturare – ha dichiarato a Sky Deutschland- Haas è attualmente il fanalino di coda e questa non può essere una situazione a lungo termine”.

Secondo l’ex pilota, Hulkenberg deve riflettere se continuare con Haas o guardarsi attorno alla ricerca di un sedile migliore:

“La domanda è: cosa può offrirgli Haas? Se fossi in lui, chiederei quali misure sono state prese per migliorare la situazione. Perché una cosa è chiara: se tutto rimane così com’è, anche in termini di personale, allora non cambierà molto”.

Alcuni hanno ipotizzato che Hulkenberg potrebbe prendere il posto di Sergio Perez alla Red Bull, vista la mancanza di risultati da parte del messicano ma Schumacher esclude questa ipotesi:

“Non penso che sia in discussione al momento, bisogna chiedersi cosa voglia la Red Bull.

Hanno ancora Tsunoda che hanno preparato per molto tempo e ora ha esperienza. La Red Bull tende a ripiegare sulla propria squadra ma Hulkenberg andrebbe bene sicuramente in termini di prestazioni”.

Quest’ultimo ha ammesso che la Haas deve lavorare ancora duramente per risolvere alcuni problemi:

“Penso che meccanicamente forse il design delle sospensioni e il modo in cui è tutto progettato non è l’ideale. La nostra macchina sembra brutalmente dura e i sobbalzi della macchina sono estremi. Non ho mai guidato una macchina così dura nella mia carriera, mi dà davvero fastidio. Rende tutto più nervoso e mette ancora più a dura prova le gomme”.