F1 | Perez via dalla Red Bull? Horner fa chiarezza

Sergio Perez è reduce da tre Gran Premi senza podio, una netta differenza dal compagno di squadra, Max Verstappen, che sta dominando la classifica Mondiale. Il team principal della Red Bull, nonostante la mancanza di risultati soddisfacenti, ha comunque preso le difese del suo pilota e, intervistato da Formula1news.co.uk, ci tiene a fare chiarezza dopo le varie voci di mercato che parlano di un licenziamento a favore di Daniel Ricciardo.

“Ha solo bisogno di un buon weekend per riprendere la fiducia -ha commentato Chris Horner- ha avuto tre weekend difficili in particolare al sabato e questo ti mette in fondo alla griglia. Un po’ di settimane fa abbiamo visto quello di cui Checo è capace quindi credo che lui abbia bisogno di un weekend perfetto per tornare ad avere fiducia e non ho dubbi che ritornerà”.

Il messicano ha un contratto con la Red Bull fino alla fine del 2024 e, considerato il dominio di Verstappen, la scuderia di Milton Keynes non è preoccupata per le sorti del mondiale, nemmeno per il futuro di Perez:

“Al momento è secondo nel Mondiale -ha aggiunto Horner- ed è l’unico pilota oltre a Max ad aver vinto finora in questa stagione. Quindi non ci resta che supportarlo in questo periodo e sono sicuro che troverà nuovamente la sua forma”.

