F1 | Horner strizza l’occhio all’ipotesi Tsunoda per la Red Bull

F1 Horner Tsunoda – Le brillanti prestazioni dell’ultimo periodo stanno aiutando Yuki Tsunoda a guadagnare “punti” nella classifica che mette in palio il secondo sedile in casa Red Bull.

Intervistato dalla testata formule1.nl, Christian Horner non ha nascosto la propria soddisfazione per la crescita che sta mettendo in mostra il pilota riappese, evidenziando come quest’ultimo – gara dopo gara – si sia guadagnato i “galloni” di caposquadra in RB.

Un ruolo importante che potrebbe aiutarlo a giocarsi delle chance importanti non solo in ottica 2025, ma anche 2024, soprattutto se Sergio Perez non riuscirà a lasciarsi alle spalle i risultati negativi degli ultimi due mesi. Tsunoda, ricordiamo, ha già rinnovato il proprio contratto con la scuderia faentina per il prossimo anno.

Horner apre all’ipotesi Tsunoda per la Red Bull

“Stiamo prendendo in considerazione tutto e nella rosa delle ipotesi c’è anche Tsunoda. E’ un talento incredibile e nei prossimi anni speriamo di offrirgli diverse opzioni, anche perchè è un pilota della Red Bull con contratto in Red Bull. Non si sa mai, potrebbe scendere in pista per altri test. Yuki sta andando benissimo e in Gran Bretagna è riuscito a garantirsi un altro punto. Ormai è una certezza di ogni fine settimana. Gareggiare con Daniel gli ha permesso di imparare parecchio. Non è più un rookie, possiede esperienza e lo sta dimostrando in pista”.